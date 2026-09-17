Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklanmadı! Yeğeni Levent İnanır'dan zehir zemberek sözler

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi üç mirasçısına tebligat yapılmadığı için 17 Aralık'a ertelendi. Sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları dikkat çekti.

Levent İnanır, "Entübe dönemleri oldu. Altı yılda üç kere beynine pıhtı attı. Vasiyetin değiştiği doğru içeriğini bilmiyoruz. İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var. İçeriğini değiştirmesi soru işareti... Biraz kafa karıştıran durum, irade sorunu vardı" dedi.



Kadir İnanır'ın vasiyetinin çoğunun hayat arkadaşı 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.