“Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni” oyunu 15 Ocak’ta Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi’nde

Yılmaz Erdoğan’ın yeni skeçler ekleyerek 31 yıl sonra yeniden kaleme aldığı sevilen oyunun başrolünü daha öncede olduğu gibi usta oyuncu Yasemin Yalçın üstleniyor. Kadınların sesine kulak veren cesur metni ve etkileyici performanslarıyla “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni” oyununun biletleri Biletix’te, BuBilet’te ve BiletiniAl’da!

İlk çağlardan bu yana “kadın olma” sorunlarını, komik olduğu kadar derinlikli bir dille anlatan kabare türündeki “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni”, tüm Türkiye’deki kadınların hikâyelerini bir İstanbul siluetinde sahneye taşıyor. Oyunda, Yasemin Yalçın’la birlikte sahneyi İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak paylaşıyor. Müziklerini Çiğdem Erken’in bestelediği oyunun dans koreografisi ise, Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çiftinin kızı Eylül İlbey’in imzasını taşıyor.

İlk kez 1993 yılında izleyici karşısına çıkan ve sahnelendiği yıllarda rekor düzeyde seyirci sayısına ulaşan “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu, güncellenen metni ve yeni adıyla 31 yıl sonra yeniden kadınların sesi oluyor. Geçen yıllar kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin, tacizin, istismarın önüne geçemezken usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, daha özgür ve daha eşit yarınlar ümidiyle tekrar seyirciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın, “Sevme Beni” adlı yeni bir skeç ve bir şarkı da ekleyerek güncel bir dille yeniden kaleme aldığı “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni” oyunu, Vigor Kültür Sanat ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun ortak yapımı olarak sahneleniyor.

15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi’nde sahnelenecek “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni” için biletler Biletix’ten, BuBilet’ten ve BiletiniAl’dan temin edilebilir.