Kaburgası kırılan Berk Atan sete döndü! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Geçtiğimiz Nisan ayında sete giderken bir kaza geçiren ve hayranlarını üzüntüye boğan Berk Atan, 180. Bölümde, yaşadığı bu talihsiz olayı canlandırdı.

İki hafta önce dizide eşi Selma’nın gözlerini tedavi edecek doktoru bulmak için İstanbul’a giden Taner, 180. Bölümde dönüş yolunda kaza geçirecek. Taner, kaza sonrası sağlığına kavuşabilecek mi? Sevdikleriyle Gedelli’de buluşabilecek mi Gönül Dağı’nın 180. Bölümünde izleyeceğiz.



SEVENLERİMİN DUALARIYLA SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Nisan ayında sete giderken Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaburga kemikleri kırılan ünlü sanatçı, 11 gün Şehir Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz Perşembe günü 180. Bölüm için tekrar Sivrihisar’daki sete dönen ve çekimlere başlayan Berk Atan’ı, set ekibi ve oyuncu arkadaşları sevgi seliyle karşıladı.



Gönül Dağı’nı ve çalışmayı çok özlediğini belirten Atan, “Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. 7 kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı. Ailemin, tüm sevenlerimin dualarıyla sağlığıma kavuştum. Beni arayan, soran, tüm iyi dilek ve dualarını esirgemeyen sevenlerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.