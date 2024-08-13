Kaan Tangöze’den eşi Kıvılcım Ural'a destek

Geçtiğimiz akşam İstanbul Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural, büyük bir kalabalığa unutulmaz bir performans sergiledi.



Yaklaşık 50 bin müzikseverin katıldığı konserde, Ural'ın enerjisi ve sahne performansı büyük beğeni topladı.



Kendi şarkılarının yanı sıra Nazan Öncel, Athena, ve Ahmet Kaya gibi usta sanatçıların eserlerine de yer veren Ural, repertuarı ile dinleyicilere zengin bir müzik ziyafeti sundu.



Kıvılcım Ural, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ve kısa sürede dijital platformlarda zirveye çıkan Mirkelam’ın efsane şarkısı "Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz?"i de seslendirdi.



Bu parça, Ural’ın sevenleriyle birlikte koro halinde söylediği anlardan biri olarak gecenin unutulmazları arasına girdi.



Sahnede göz kamaştıran kıyafetiyle de dikkat çeken Ural, festivallerde daha fazla kadın sanatçının yer alması gerektiğini vurgulayan söylemiyle de büyük alkış aldı.



Kıvılcım Ural'ı izlemeye gelenler arasında eşi Kaan Tangöze ve kızının da bulunması geceyi daha özel kıldı.