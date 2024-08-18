Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İşte detaylar...
Evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve operasyona alınmıştı. Tedbir amaçlı entübe edilen sanatçı, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmıştı. Kadir İnanır hakkında felç geçirdiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı.
İnanır hakkında bilgi veren Kural, iddialara inanılmaması gerektiğini söyledi.