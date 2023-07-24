Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!

Türk popunun efsane ismi Erol Büyükburç’un kızı Jeyan Büyükburç, 29 yaşında hayatını kaybeden ablası Ajlan Büyükburç’un 1995 yılında çıkardığı ‘Ağlamam Sana’ şarkısını coverlayarak ölüm yıldönümünde müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği ablası Ajlan Büyükburç’a ait olan şarkının yeni düzenlemesi ise Oğuz Saraç imzalı.



Ablasının şarkısını ölüm yıldönümünde sevenlerinin beğenisine sunmaktan gurur duyduğunu belirten Jeyan Büyükburç, Nişantaşı City’s’te limonata içerek yorgunluk attı. Dört yıldır ablasına ait olan şarkıyı çıkarmak için beklediğini ifade eden Büyükburç, şöyle konuştu: “Biraz çekincelerim vardı. Ama düşündüm ki o benim ablam ve çok güzel işler yaptı. Ajlan Büyükburç’un anısını yaşatmak ve onu yeni nesillere yeniden tanıtmak istedim şarkının ismi ‘Ağlamam Sana’ ama o bizi ağlattı hala ağlatıyor. Ama bu şarkıyı çok hissederek yazdığı için ona layık olmaya çalışarak yorumladım. Umarım, başarabilmişimdir. 90’lar hala yeni neslin dinlediği bir müzik türü olarak devam ediyor. Ablamı da çok iyi hatırlıyorlar. İsterim ki gençler onun gibi sanatçıları örnek alsın. Hayatta güzel şeyler bırakmak önemlidir. Şimdi yaşasaydı harika yerlerde olacaktı.”

Ablasının doğum gününde yine dillere pelesenk olmuş bir şaklısını daha çıkaracağını müjdeleyen Jeyan, “Ablama ithafen bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunları özel günlere denk getirmeye çalışacağım. 13 Kasım doğum gününde onun yine en sevilen bir şarkısını değişik bir kliple çıkarmayı düşünüyorum” diye konuştu.

ÖLMEDEN ÖNCE BABAMLA YÜZLEŞTİK

Babası Erol Büyükburç ile ölmeden önce yüzleştiklerini belirten Jeyan, “Biz küçükken annemle ayrıldıkları için bir arada çok yaşama fırsatımız olmadı. 5 kardeşiz ama aynı anneden olan Ajlan’la benim. Ajlan da müzikle iç içe olduğu için daha sık görüşüyordu. Mesafeli bir ilişkimiz vardı. İnanılmaz insancıldı. Baba vefat etmeden bir sene önce beraber onunla karşı karşıya gelip güzel bir yüzleşme yaptık. Bana güzel öğütler de verdi. Bana “Gerçekten hep mütevazı, olgun durmaya çalıştım ama gençtim ve süper stardım. Buda benim bazı hatalar yapmama neden olmuştur. Size çok ilgi gösteremedim. İnsanız çok normaldir’ diyerek itirafta bulundu. Bence de çok doğru. O kadar ünlü olup bunlardan etkilenmiş olması çok normal. Hiçbir zaman kırgın değilim. Ölmeden önce aramızdaki her şeyi çözdük ve öyle gitti. Süper star bir müzisyendi ama şahane bir baba değildi. Ama benim için her zaman Erol Büyükburç’tur, duayendir. Onunla gurur duyuyorum” diyerek açıklık getirdi.