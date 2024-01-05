Jewellery Antalya 65 ülkeden 612 firmadan 1350 alıcı ile rekor kırdı

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve uluslararası alanda sektörü buluşturan Jewellery Antalya rekor katılımla başladı. Dünya mücevher sektörünün, en verimli alım heyeti etkinliği haline gelen Jewellery Antalya’da 80 Türk mücevher firması ürün ve hizmetleriyle katıldı. Jewellery Antalya, 65 ülkeden 612 firma adına 1350 katılımcı ile geçen seneki katılımcı sayısının üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Açılışa katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve Yönetim Kuruluyla beraber katılımcı firmaları ziyaret etti. Jewellery Antalya’nın, İstanbul’daki fuardan farkının verimliliği olduğunun altını çizen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın; “Antalya muhteşem, havası, doğası güneşi buraya katılan alım heyetlerini de mutlu ediyor. Sınırlı sayıda firmayı kabul edebildiğimiz alım heyeti etkinliğimize stand başına 15 alıcı geldi; bu fuar istatistiklerinin çok üzerinde. Konforlu bir ortamda alıcılarımızla daha etkili iletişim kurabiliyoruz. Bu da etkinliğimizi arttırıyor. Geçen sene ocak ayındaki alım heyeti etkinliğimiz yıl boyu bize enerji verdi. Bu sene de gerek nisan ve ekim fuarlarımız gerekse yurtdışındaki büyük fuarlara milli katılımlarımızın etkisini güçlendirecektir.” diye konuştu.

Antalya’da Kaya Palazzo’da 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Jewellery Antalya’ya katılan mücevher firmalarının zorlu küresel rekabette üstün performans gösterdiğini ve her biri ile gurur duyduklarını anlatan Yakın şöyle konuştu: “Biz yeni firmalarımız da ihracata başlasın, herkes daha çok ihracat yapsın istiyoruz. Küresel rekabet koşullarına uygun koşullar sağlandığı sürece mücevher ihracatından ortalama 5 USD/gr kar elde ediyor ülkemiz. Bugün Türkiye değil dünyada pek çok ülkenin ihracat kg ortalaması 5 Dolar değil; yani bin misli kazandırıyoruz ülkemize. Hükümetimiz, Merkez Bankamız, Bakanlarımız, bürokratlarımız da sağ olsunlar bu zorlu dönemde bizi dinliyor, sorunlara çözüm bulmak için çaba sarf ediyorlar. Aslında en zor kısmını geçtik, biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Kısa süre içinde üreticilerimiz uluslararası rekabet edebilecekleri fiyatlarla altın, gümüş alabilecekler.”

Türk mücevher üreticilerine ve uluslararası büyük alıcıları Antalya’da buluşturan Jewellery Antalya, 8 Ocak Pazartesi günü son bulacak.