Janset’in gişe keyfi

Akıl hastanesindeki bir kadının kendini Tomris Uyar’da aramasını konu edinen oyunda “Tomris” karakterine hayat veren Janset Paçal, oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi.

AVM’ye geldiğinde ilk olarak Trump Sahne gişesini ziyaret eden sevilen oyuncu, tüm biletlerinin satıldığını ve salonun dolu olduğunu öğrenince neşelendi. Trump Sahne çalışanlarıyla şakalaşan ve sohbet eden Janset Paçal, oyun saati yaklaşınca hazırlanmak için kulise geçti.

Oyunda; kendini Tomris Uyar zanneden akıl hastanesindeki bir kadının iç konuşmaları, "Sen Tomris değilsin!" diyen dış sesin uyarısıyla "Ben kimim?" sorusuna dönüşüyor. Kendini arayan zeki ama bipolar bozukluğu olan bir kadının; ilişki, aşk, evlilik kavramları ile yüzleşmesi ve Tomris Uyar’ın hayat hikâyesiyle kendini ifade etmeye çalışması anlatılmaya çalışılıyor.