Jane Goodall İstanbul'un yaban hayatı ile buluştu

5 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleşen bu özel etkinlikte davetliler; Boğaz'ın eşsiz doğası ve yaban hayatını WWF-Türkiye ve Roots & Shoots Türkiye uzmanlarından öğrenme ve bu deneyimi Dr. Jane Goodall ile birlikte yaşama fırsatı yakaladı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 2023 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yaban İstanbul ekibi ile doğa koruma farkındalığı yaratılması amacıyla düzenlediği İstanbul Boğazı'nda yunus gözlem etkinliklerine Roots & Shoots Türkiye işbirliği ile unutulmaz birini daha ekledi.

İBB Yaban İstanbul ekibi, WWF-Türkiye ve Roots & Shoots Türkiye'nin düzenlediği yunus gözlemi etkinliği, dünyada çığır açan bir bilim insanı olarak bilinen ve tehlike altındaki türlerin korunması adına önemli çalışmalarda bulunan bilim insanı ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Dr. Jane Goodall'ın eşliğinde gerçekleşti.



Etkinlik kapsamında İBB Beykoz Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri Kitaplığı ve Yaban İstanbul Çalışma Ofisi'nde bir araya gelindi. İBB Yaban İstanbul, WWF-Türkiye ve Roots & Shoots Türkiye ekiplerince Dr. Jane Goodall'a İstanbul'un zengin biyoçeşitliliği hakkında bilgiler verilirken özel bir dürbün ile gözlem gerçekleştirildi.



Yaklaşık iki saat süren söyleşi ve gözlem etkinliğinde katılımcılar, geçtiğimiz günlerde 90. yaşını kutlayan dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Jane Goodall'ın yanı sıra WWF-Türkiye ve Roots & Shoots Türkiye uzmanları rehberliğinde Boğaz'ın doğası, yaban hayatı, özellikle de yunusları ve kuşları hakkında bilgilenme şansı yakaladı. Yunus ve kuş gözlemi yapılan etkinliğe göç yolundaki şahin ve küçük kartallar eşlik etti.

Dr. Jane Goodall etkinlikle ilgili “Her büyük ağaç küçük bir tohum olarak hayatına başlar. Küçük kökler ve filizler suya ulaşmak için toprağa uzanmaya çalışır. Başlangıçta bu tohum çok küçük ve zayıf görünse de içinde bir sihir ve canlı bir güç barındırır. Bu güç o kadar kuvvetlidir ki, küçük kökler ve filizler yoğun toprağı ve kayaları delerek suya ve güneş ışığına ulaşabilir. Kökler sağlam temelleri oluşturur; filizler küçük görünür ama ışığa ulaşmak için çok çaba gösterirler. Her birimizde bu güç var. Yerküre için bu gücümüzü ortaya koyalım ve birlikte çalışalım. Adını buradan esinle alan Roots & Shoot (Kökler ve Filizler) Türkiye ile WWF–Türkiye ve İBB Yaban İstanbul işbirliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik bu çalışmanın güzel bir örneği.” dedi.



WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nergis Yazgan ise buluşma ile ilgili değerlendirmesinde “WWF-Türkiye olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaban İstanbul ekibi ile iki yılı aşkın süredir Boğaz'da yunus gözlem etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler her defasında gençlerin ve çocukların büyük ilgisi ile karşılanıyor. Artık gelenekselleşmeye doğru giden bu çalışma etki yaratmak için çalışan bizim gibi doğa koruma kuruluşları için örnek bir yerel yönetim - sivil toplum işbirliği olarak öne çıkıyor. Bu çalışmaların bir örneği olan bu tek seferlik özel etkinliğimizde İBB'nin evsahipliğinde Boğaz'ın eşsiz noktalarından Çubuklu'da buluşmamızı gerçekleştirdik. İBB Yaban İstanbul ve Roots & Shoots Türkiye işbirliği ile Dr. Jane Goodall'u Boğaz'da konuk etmek bizim için büyük bir onur. Kendisinin doğaya adanmış yaşamının yeni nesle ilham vermesini, İstanbul gibi bir metropolde yaşamaya devam eden zengin biyoçeşitliliğin de Sayın Goodall'ın çalışmalarına ilham olmasını diliyoruz.” dedi.

Roots & Shoots Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Niksarlı ise “Çocuk ve gençlerin çevre, hayvanlar ve insanlar için çalışarak, içinde bulundukları topluluğa ilham vermeleri ve değişime öncülük etmeleri amacıyla başlatılan küresel bir hareket olan Roots & Shoots'un Türkiye'deki temsilcileri olarak Dr. Jane Goodall'un ülkemizin doğasını yakından görebilmesi, Türkiye'de doğa dostu insanlarla, çocuklarla, gençlerle buluşması bizim için büyük bir mutluluk” dedi. “İstanbul'u yunuslar gibi çok sayıda canlı ile paylaşıyoruz. Dr. Jane Goodall, Roots & Shoots'u 1991 yılında Tanzanya'daki verandasında toplanan ve dünyanın sorunları karşısında kendilerini güçsüz hissettiklerini ifade eden 12 Tanzanyalı lise öğrencisiyle kurdu. Dr. Jane Goodall, çocuklara ve gençlere çok güveniyor, onlar sayesinde umudunun arttığını her fırsatta dile getiriyor. Türkiye'de yapılanları öğrenmek de onun umudunu güçlendirdi. Yunuslara, WWF Türkiye'ye ve İBB Yaban İstanbul'a bu özel gün için teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.