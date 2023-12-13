İzzet Yıldızhan, Aleyna Tilki konusuna kendisi üzerinden örnek verdi!

İzzet Yıldızhan, Bebek'te görüntülendi. Zamanında Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirten sanatçı, "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. 'Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. 'İyi bir yorumcu neden okumasın?' demeleri gerekiyor ama çekememezlik var" dedi. Yıldızhan, Aleyna Tilki'nin sahnelerinin engellendiğini açıklamasına, "Kesinlikle doğru... Bizim camia çok enteresan. Büyük balık, küçük balığı yutmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Bunlarla çok karşılaştım. Şarkı vermeme durumu da buna benziyor. Neden yapıyorsunuz? Herkesin dinleyicisi farklı... Pasta büyük, herkes yesin. Nankör bir sektörün içindeyiz. Aleyna'nın yaşı daha çok genç. Ona tavsiyem, sindirsin bunlar olacak çünkü. Altın çamura batırsan da altın altındır. Herkes yerini bulur. Benim bulduğum gibi... Burada megalomanlık yapabilirim" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YOL VERİN

Sanatçı, "Aleyna Tilki son dönemde, 'dünya starıyım' açıklaması yaparak gündemdeydi. Onun kariyerini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Şahsen bir 'merhabam' yok. Sosyal medyadan ve demeçlerinden tanıyorum. Evladım yaşında... Genç yaşta şöhret olmanın bazı eksileri var. Orada tutunabilmek ve bir sonraki zamanı doğru değerlendirebilmek çok zor. Gençlik hata yaptırabilir. İleriki zamanda iyi bir kimlik olarak oturacak. İzleyici olarak inanıyorum. İyi okuyor ve hayran kitlesi var. Bir de takdir edin. Biraz gençlere yol verin. Geceleri çalışmıyorum. Başkaları sahne yapsın. Düğünlere gidiyorum. Kıbrıs dışında, gazinolarda çıkmıyorum. Bunu kapattım" yanıtını verdi.

MÜZİK BENİ YENİLİYOR

Yıldızhan, "Sizin için müzik ikinci planda mı kaldı mı?" sorusuna, "Müziği bırakmam; o hayatım. Müzik beni yeniliyor. Allah'a şükürler olsun ticareti de başardığımı görüyorum. Ticaret kolay değil. Yoğunluklu zeka istiyor. Bir sonraki adımı ve ülkenin ekonomik durumunu görmek gerekiyor. Parayı bankaya yatırmayı da bilirdim. Bankadan gelecek parayla dünyanın öbür ucunda yaşayacak kadar para kazanırdım ama yanımda bin kişi çalışıyor. Bin kişiyle yol arkadaşlığı yapıyorum. 20 bin kişi çalıştıranlar kişiler var, onları tebrik ediyorum" yanıtını verdi. Yıldızhan, Coşkun Sabah'ın Eskişehir’de kurduğu yumurta çiftliğini kapattığının hatırlatılmasına, "Coşkun Abi iyi müzisyen ve bestekârdır. Oradan devam etsin, ne işi var yumurtacılıkla" diyerek, espri yaptı. Ankara'daki otelinin açılışına az kaldığını söyleyen sanatçı, "İngiltere bize 26'sında bir açılış verdi. İkinci otelim olacak. Yılbaşına az kaldığı için sade bir açılış yapacağız. Yılbaşından sonra görkemli bir açılış gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

SAHNE FİYATLARININ ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Meslektaşlarının yılbaşı gecesi için astronomik rakamlar istediği haberlerine sanatçı, "Biraz abartıldığını düşünüyorum. Gazino hayatını bırakalı beş sene oldu. Bu tür paralar isteyerek, aile gazinoları bitmiş oldu. Gerçi o kadar para olduğunu sanmıyorum. Algı yönetimi yapıyorlar ama kendilerine zarar verdiklerini bilmiyorlar. Dinleyicide farklı yere gitti" açıklamasında bulundu.

AİLEMLE KARŞILAYACAĞIM

Yılbaşında ailesiyle olacağını söyleyen Yıldızhan, "Kalabalığız. Misafirliğe çağıyorlar, '40 kişiyiz nasıl geleceğiz?' diyorum. Aslında 40 kişi de kabul ederler ama ben istemiyorum. İzmir'deki kendi otelimizin balo salonunda olacağız" dedi.

OĞUZHAN'I ARTIK BIRAKMAM

Oğuzhan Koç'tan aldığı 'Yalanı Bırak'ı müzikseverlerle buluşturan sanatçı, "Daha önce Sakiler seslendirmişti. Oğuzhan güzel şarkı yazmış. Buradan Oğuzhan'a haber vereyim, bazı şarkılarını kesin kullanacağım. Artık bırakmam onu" diye konuştu.