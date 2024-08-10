İzzet Yıldızhan: Aile yaşantısını gösterenlerin aile hayatı bitti

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde Yıldızhan, en sevilen şarkılarını hayranları ile buluşturdu.

Sahne öncesinde basın mensupları ile sohbet eden İzzet Yıldızhan, "Burası daha önce geldiğim bir otel zaten. Harika bir sahne olacak harika bir seyirci var. Siz beni sosyal medyada görseniz de çok çalışan bir insanım. Ankara'da otel açtık yeni.



Nerede yattığımı bilmiyorum bazen. 3-5 gün kendimize zaman ayırınca mutlu hissediyoruz vallahi. Aile hayatım hep geri plandaydı. Mesleğimi hiç göstermedin sahneler haricinde ben iş insanıyım aynı zamanda. Son zamanlarda sizler yakaladınız beni bir kaç kere. Çok güzel bir ailem var bu güne kadar muhafaza ettim hep. Rahat bir hayat yaşamak istiyorum biraz. Yaşlandık artık. Çok güzel bir ailem var benim...



Eksiden ailesi ile yaşantısını bir yerlerde gösterenlerin hep aile hayatı bitti. Hepsine söyledim ben zamanında. Hep bitti evlilikleri. Bazı özel şeyleri ayrı yaşamak lazım. Bu benim fikrim tabii. Gece çalışmıyorum artık kolay kolay. Sahnelere arada çıkıyorum ve çok keyif alarak yapıyorum." dedi.

DEDE OLMAK İSTİYOR!

Yakın zamanda oğlu Mustafa'nın evleneceğine dair sorulara ise Yıldızhan, "İzmir'de deniz kenarında güzel bir yerde oğlumun düğününü yapacağız. Bana gelen misafirler sahne almamı isteyecek. Ama bence bir baba oğlunun düğününde sahne almamalı. Ben sadece misafirleri kırmamak için belki 1-2 şarkı söylerim. Orada kim sahne alacak henüz bilmiyoruz. Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim. Yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum.

En fazla 3 çocuk yapsınlar isterim çünkü onlar çocuklarıyla ilgilenebilsinler. Onlar ben değiller. Ben onları çok iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Çoğu zaman çocuklara zaman ayırmayı ben kaçırdım onlar kaçırmasınlar. Onlar eşlerine ve çocuklarına zaman ayırsın isterim." diye yanıt verdi.

AJDA PEKKAN HAKLIDIR!

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açık Hava'da yaşanan Ajda Pekkan'ın protokol seyircilerine sahnesi bitmeden kalkınca kızmasını değerlendiren İzzet Yıldızhan, "Ajda Pekkan haklıdır. Bir sanatçı en çok ön taraftaki seyirci erkenden kalkıyorsa, orası boş kalıyorsa o yüzden demoralize olur. Ajda hanımın içinden geldiği gibi davranması da çok güzel. Ben Ajda Pekkan'ı tebrik ediyorum. Doğru olanı yapmış." diyerek Pekkan'a da destek verdi.