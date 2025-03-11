İzmir’in yeni favorisi: Urla’ya ‘Bihter’ turizmi başladı

İzmir’in ilçesi Urla’nın uğrak noktalarından Avlu Urla’nın özel olarak tasarlayıp geliştirdiği “Bihter” isimli tatlı, el yapımı Belçika çikolatası ve özel pastacı kekiyle, İzmir’in tatlı severleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

İzmir’in gözde mekânlarından biri olan Avlu Urla, gastronomi dünyasına kazandırdığı yenilikçi lezzetlerle adından sıkça söz ettiriyor. Mekânın en yeni ürünü “Bihter Tatlısı”, sadece bir tatlı olmanın ötesinde, bir lezzet deneyimi sunuyor. Özel olarak seçilen Belçika çikolatasının yoğun aroması ve “Bihter”e özel olarak hazırlanan pastacı kekiyle birleşen bu tatlı, ilk lokmadan itibaren damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

TATLI SEVERLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Son dönemde İzmirli tatlı severlerin favori durağı haline gelen Avlu Urla, Bihter Tatlısı ile adeta müşteri akınına uğruyor. Avlu Urla’nın yöneticileri ise tatlının gördüğü ilgiden oldukça memnun: “Misafirlerimiz Bihter’i sadece bir tatlı değil, İzmir’i temsil eden bir lezzet olarak görmeye başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor” diyorlar. Bihter gerek Urla halkı gerekse Urla dışından gelen ziyaretçiler için “Urla hafızası” yaratacak bir ürün olarak öne çıkıyor.