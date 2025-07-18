İzel gündem olan Hadise'nin dansıyla ilgili konuştu! Hadise ile konuşacağım

İzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şanışer'le çıkardığı şarkı için sanatçı, "Aslında 2022'de şarkıyı söyledik. Şanışer'in bir hayranıydım. Rap müziği seviyorum. Ters köşe oldu. İnsanlar biraz şaşırdı. Birçok kişiden bekliyorlardı ama benden beklemiyorlardı. Diş tedavim bitti, şimdi kendi single'ım için stüdyoya kapanacağım. Sinan Akçıl'la önümüzdeki hafta buluşup, şarkı bakacağız" dedi.

İzel, "Rapçilerin şarkı sözleri eleştiriliyor. Küfürlü şarkı söyler misiniz?" sorusuna, "Ben 'Drakula' şarkımda 'hayvan' dedim diye linç ettiler. Bana yakıştırmıyorlar. Bizim şarkıda da küfür yok. Ben şarkıyı okuduğumda annem yaşıyordu, çok beğenmişti" yanıtını verdi.



GÖNÜL YAZAR'IN HOŞUNA GİTMESİN ZATEN

Sanatçı, "Prensipleriniz neler?" sorusuna, "35 yıl sonra halen röportaj yapıyorsam prensiplerim sayesinde... Her işe ve gelen teklife atlamıyorum. Parasız kaldığım dönemde her işe gitmiyorum. Kalitemi aşağıya çekecek hiçbir şey yapmıyorum. Herhangi sevgilimle çirkin görüntümü görmemişsinizdir.

Sahnede ilk bikiniyi giyen kadınım ama o kadar usturuplu ayarlamışız ki kimsenin gözüne batmadı. Şarkıcı örnek olmak zorunda değil diyorlar ama örnek olmak zorunda" yanıtını verdi.

Hadise'nin sahne kıyafetleri eleştirilmesine sanatçı, "Hadise'yi çok seviyorum ve üzülüyorum. İnsanlar uğraşıyor ve kötü şeyler söylüyorlar. "Seni çok seviyorum, ne olursun böyle şeyler yapma" diyeceğim. Onunla uğraştıkları zaman ben üzülüyorum. Buna fırsat verdiği için üzülüyorum bir gün karşılaşırsam konuşacağım" dedi. Gönül Yazar'ın da Hadise'yi eleştirmesine İzel, "Boşversinler. Hadise'nin kalçası Gönül Yazar'ın hoşuna gitmesin zaten, terslik olur orada...

Seven insan var ki Hadise konserlerinde full çekiyor" dedi. Gülşen'in sahne kombinleri için İzel, "O oradan yürüdü ve tutturdu gidiyor. Ona alıştık" dedi.



Sanatçı, "Sahne kıyafetlerini abartı buluyor musunuz?" sorusuna, "Dekolte güzel bir şey. Bende zamanında giydim. En çok dekolte giyen sanatçı bendim. Onun dengesini ayarlamak lazım. Abuk-subuk hareketler yapınca uyuşmuyor, dengelemek gerekiyor" diye cevap verdi.



SATMAK ZORUNDA KALDIM

Sanatçı, "Maddi zorluklar yaşadığınız dönem oldu mu?" sorusuna, "Pandemi döneminde 'Bu da geçer' dedim. Hayatıma daha dikkat ettim. 'Eyvah ne yapacağım!' demedim. Pandemiden sonra iş teklifler geldi" diye cevap verdi. İzel, "Yatırımınız var mı?" sorusuna, "Sahneden en çok kazanan şarkıcılardan biriyim. Yatırımım vardı. Babamda ve annemde hastalık oldu. Onlar için satmak durumunda kaldım. Helali hoş olsun. İyi ki satmışım. Onları daha fazla ve iyi imkanlar da yaşattım. Sorun ve sıkıntı değil, halen ayaktayım. Yine yaparım" cevabını verdi.