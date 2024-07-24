İzel'den şaşırtan Hakan Verbiç açıklaması

İzel, uzun zamandır aşk yaşadığı söylendiği Hakan Verbiç ile arkadaş olduğunu belirtti. Şarkıcı, sevgili olmadıklarını söyledi.



İzel, "Sevgili medya, magazin severler ve benim canım İzel ailem. Bu Hakan Verbic ile sevgili haberleri, malesef olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaslığımızıda, etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiçbir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız. Bir roportajda benden genç olabilir ama mantık çerçevesinde demiştim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bir kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla geçirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum" dedi.