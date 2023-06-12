İzel- Çelik- Ercan 90’lı yılları yeniden yaşattı!

Fenomen grup, boğazın ışıkları altında tam anlamıyla nostalji rüzgarı estirdi. Muhteşem bir konsere imza atan efsane grup, en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

“KENDİMİZİ YILLAR SONRA KURUÇEŞME AÇIKHAVA’DA BULDUK”

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bu sezon ilk kez sevenleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşayan fenomen grup, “Bizim 1991 yılından 2023 yılına kadar nasıl geldiğimizi görmek istiyorsanız bu konsere gelmeniz gerekiyor. Bugün gelen misafirlerimize bunu göstereceğiz.” sözleriyle duygularını anlattı. İzel-Çelik-Ercan, Kuruçeşme Açıkhava’nın onlar için önemine de değindi. “Burasının bizim için ayrı bir özelliği var. Çünkü 31 yıl sonra Kuruçeşme’de buluştuk. Yıllardır bize tekrar birlikte olmamız çok teklif ediliyordu. Sevgili Polat Yağcı ile konuşup Kuruçeşme’de boğazın kenarında yapalım bu işi dedik ve kendimizi yıllar sonra burada bulduk.” dedi.

İZEL-ÇELİK-ERCAN AKINI!

1991 yılında çıkardıkları albüm ile müzik listelerini alt üst eden İzel- Çelik-Ercan; Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde fırtınalar estirdi. Hayranlarını büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçılar, unutulmayan ‘Özledim’ şarkısını hayranlarına hitap ederek sahneye çıkış yaptı. ‘İşte Yeniden', 'Dönmelisin', parçalarıyla devam eden müzik şölenine müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. İzel, Çelik, Ercan albüm şarkılarının yanı sıra kendi parçalarını da seslendirerek, misafirlerine 90'lı yılların atmosferini yeniden yaşattı. Özenle hazırlanan repertuvarları ve üçlünün bitmek bilmeyen enerjisi, müzikseverleri mest etti. Hareketli şarkılar karşısında dakikalarca dans eden Kuruçeşme seyircisi, ‘Hercai’, ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yastayım’ gibi slow şarkılarlada duygusal anlar yaşadı. Müzikseverlerin telefonlarının ışıklarını yakarak fenomen gruba eşlik etmesiyle, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Muhteşem gecede İzel, Çelik, Ercan’ı iş, spor ve müzik dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Aykut - Arzu Kocaman, Volkan - Zeynep Demirel, Ebrar Karakurt, Sevcan Orhan, Ender Saraç gibi ünlü isimler fenomen grubu en önden dinleyerek doyasıya eğlendi.

SAHNEDE SEVCAN ORHAN SÜRPRİZİ

Ercan Saatçi’nin sahneye ünlü sanatçı Sevcan Orhan’ı davet etmesiyle eğlencenin dozu daha da arttı. Orhan’ın türkü ziyafeti Kuruçeşme seyircisinin kulaklarının pasını sildi.

Fenomen grup yoğun istek üzerine 15 Temmuz’da bir kez daha Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.