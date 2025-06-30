İyilikler toplantısı

Geçtiğimiz yıl bir grup iyilik sever gönüllü tarafından “Herşeye rağmen dünyada iyilik kazanacak” sloganıyla kurulan ve başkanlığını hayırsever iş insanı Menekşe Kankavi’nin yaptığı “Dünyada İyilik Var Derneği” yönetim kurulu üyeleri, önceki gün tam kadro halinde olağan toplantılarını yaptılar.

(Arif Işık, Ceren Kankıran, Menekşe Kankavi, Seval Karataş)

Başkan Menekşe Kankavi yönetimindeki toplantıda birinci yılını doldurmaya hazırlanan ve kısa zamanda pek çok iyilik faaliyetine imza atan derneğin çalışmaları ve yakın zamanda yapılacak faaliyetler gözden geçirildi.

Yeni üyelerin kayıtları ve katılımı onaylanırken, gelen yardım talepleri ile ilgili çalışmaların planlaması yapılarak karar altına alındı. Toplantıya dernek başkanı Menekşe Kankavi’nin yanı sıra başkan yardımcısı hakim Seval Karataş, Avrupa Birliği ve yurtdışı sorumlusu Ceren Kankıran ve genel sekreter Arif Işık katıldılar. Dernek başkanı Menekşe Kankavi “Biz daha çok yeni bir derneğiz. Ancak kısa zamanda çok başarılı faaliyetler yaptık. Ben bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısıyım. Atamızda az zamanda çok işler yapmıştı. Onun kadar çalışkan olarak memleketimize ve insanlarımıza hizmet etmeyi az zamanda çok büyük işler başarmayı hedefliyoruz” dedi.

BAŞKANA RESİM SÜRPRİZİ

Yapılan toplantı sonunda yönetim kurulu üyesi Ceren Kankıran bir süre önce başladığı resim çalışmalarından örnekleri yönetim kurulu üyeleri ile paylaştı. Oldukça başarılı çalışmaları olan Ceren Kankıran yaptığı resim çalışmalarından birini dernek başkanı Menekşe Kankavi’ye hediye etti. Ceren Kankıran “Yeni kurulan çiçeği burnunda derneğimizin değerli başkanı Menekşe hanım ve tüm üyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Değerli başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.