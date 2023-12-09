İyiliğe bir ilmek de siz atın

Proje kapsamında öncü iş insanları ile atılan ilmeklerle oluşturulan ürünler, ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi ve ünlü tasarımcı Ümit Ünal’ın dokunuşlarıyla çok özel eserlere dönüştü. Hataylı kadınlarımızın ördüğü ürünler ve geri kazanım kumaşlarıyla üretilen ürünler, “Hayat Yeniden” koleksiyonu olarak sergilenecek.

Banu Noyan’ın koreografisini hazırladığı ve CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek defilede sergilenecek olan bu özel ürünler, defile bitiminde özel bir müzayede ile satışa sunulacak. Müzayede gelirleri ile Hatay Belen’de sınavlara hazırlanan gençlerimizin ücretsiz kullanabileceği özel bir derslik oluşturulacak.

Tarih: 12 Aralık 2023, Salı

Yer: CVK Park Bosphorus Hotel

PROGRAM

Karşılama: 15.30-15.45

Açılış Programı: 15.45-16.30

Ödül Töreni ve Konuşmalar: 16.30-17.00

Defile 1. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek “DESA ile Hayat Yeniden”: 17.00-17.10

Defile 2. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek – Ümit Ünal: 17.10-17.30

Defile 3. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek – Cemil İpekçi: 17.30-17.40

Defile 4. Bölüm

İyiliğe Bir İlmek - CVK ile “Hayata Dokunanlar”: 17.40-18.15

Müzayede: 18.15-19.30

Kokteyl-Kapanış