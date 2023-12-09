İyiliğe bir ilmek de siz atın

Proje kapsamında öncü iş insanları ile atılan ilmeklerle oluşturulan ürünler, ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi ve ünlü tasarımcı Ümit Ünal’ın dokunuşlarıyla çok özel eserlere dönüştü. Hataylı kadınlarımızın ördüğü ürünler ve geri kazanım kumaşlarıyla üretilen ürünler, “Hayat Yeniden” koleksiyonu olarak sergilenecek.
Banu Noyan’ın koreografisini hazırladığı ve CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek defilede sergilenecek olan bu özel ürünler, defile bitiminde özel bir müzayede ile satışa sunulacak. Müzayede gelirleri ile Hatay Belen’de sınavlara hazırlanan gençlerimizin ücretsiz kullanabileceği özel bir derslik oluşturulacak.
Tarih: 12 Aralık 2023, Salı
Yer: CVK Park Bosphorus Hotel
PROGRAM
Karşılama: 15.30-15.45
Açılış Programı: 15.45-16.30
Ödül Töreni ve Konuşmalar: 16.30-17.00
Defile 1. Bölüm
İyiliğe Bir İlmek “DESA ile Hayat Yeniden”: 17.00-17.10
Defile 2. Bölüm
İyiliğe Bir İlmek – Ümit Ünal: 17.10-17.30
Defile 3. Bölüm
İyiliğe Bir İlmek – Cemil İpekçi: 17.30-17.40
Defile 4. Bölüm
İyiliğe Bir İlmek - CVK ile “Hayata Dokunanlar”: 17.40-18.15
Müzayede: 18.15-19.30
Kokteyl-Kapanış