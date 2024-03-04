Ivana Sert’ten çarpıcı itiraf 

Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan, Ivana Sert ve Serkan Kaya'ya seramik üzerine basılı fotoğraflarını hediye etti.

Eşi Sezer Dermenci ile birlikte geceye katılan Sert, hediye karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirtirken "Bu hediye harika, bayıldım. Evimde nereye asacağıma hemen karar verdim" diyerek duygularını dile getirdi. Seramikteki fotoğrafında olduğu gibi yıllar geçse de güzelliğini ve formunu koruyan Sert, sağlıklı yaşam tarzında sırrını bulduğunu paylaştı. "Bol spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum ve tatlıdan uzak duruyorum. Bakımlı kadınım. Zaten hayat tarzım sağlıklı beslenmek. Bu benim için önemli" dedi.

Sri Lanka tatilinden dönen Sert, "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" dedi. Ancak Sri Lanka mutfağının baharatlı yapısının kendisine uymadığını belirten Dermenci "Ege mutfağına alışkın olduğumuz için Sri Lanka yemekleri bizim için biraz ağır gelebilir. Ancak tropikal sebzeler ve meyvelerle tanışmak ilginçti." diye konuştu.

Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını söyleyen Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" diyerek şaşırttı.

Arabesk müziğin sevilen seslerinden Serkan Kaya, sahneye "Karagözlüm" şarkısıyla giriş yaptı. Konserde Ivana Sert'in halay çekmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Gecede Azer Bülbül'ün "Caney" şarkısını barkavizyonda sanatçının fotoğrafı eşliğinde yorumlayan Kaya, duygusal anlar yaşattı.