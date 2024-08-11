İvana Sert Payamlı Bardacık Festivali’nde incire doydu!

İvana Sert, Güzelbahçe Belediyesi tarafından Payamlı Köyü'nde düzenlenen 10. Bardacık Festivali'ne katıldı.

Bölge sakinlerinin yoğun katılımı eşliğinde coşkuyla kutlanan festivalde, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, müjde vererek herkesin kanunen belediyeye geçen tarım arazilerinde iş ve aş sahibi olacağını söyledi.

"HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK"

Festivalde konuk sanatçı Ivana Sert, jüri üyesi olarak da katılım gösterdi. Ege TV mikrofonlarına konuşan Ivana Sert "Bugüne kadar böyle güzel, lezzetli bir incir yemedim, hakikaten çok güzel. Bütün çiftçilerin eline sağlık. Çok zor bir iş, orada nasıl üretiyorlar, incir ağacı nasıl bakılıyor öğrendim. Çok zor bir ağaç. Herkesin eline, emeğine sağlık diyorum. Biz de, hepsi güzel olsa da en güzel, tadı en güzel inciri seçmeye çalışıyoruz. Bakalım birinci kim olacak?" dedi.

Kaç tane incir yediniz sorusuna gülerek, "Kırk, kırk beş? Tabi tamamını bitirmedik, tattık. En son olanı en çok beğendim, hatta onun tamamını yedim." cevabını verdi.