İşte Türkiye’nin yeni müzik grubu

Türkiye’nin yeni müzik grubunu seçmek için haftalardır devam eden Big 5 Türkiye heyecanı önceki akşam yayınlanan bölümle son buldu. Kamp döneminde, performanslarıyla final bölümlerine kadar gelebilen 12 yarışmacıdan 6’sı kıyasıya bir heyecanın sonunda Türkiye’nin yeni müzik grubu seçildi.

Formata göre 5 kişiden oluşması planlanan müzik grubu, yarışmacıların yetenekleri ve başarıları doğrultusunda 6 kişi olarak belirlendi. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat’ın yarışmayı kazandı.

Yarışma boyunca belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zorlanan Ayça final bölümündeki performanslarda bu rahatsızlığı nedeniyle yer alamadı. Tolga Akış, Aydeed olarak bilinen yarışmacıyla solo kariyerine devam etmek istediklerini açıklayınca Ayça gözyaşlarına hakim olamadı.

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın son final bölümünde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven konuk jüri oldu. “Bugün çok heyecanlandım, kızların heyecanı bana yansıdı. Bugün yaşadığım heyecanı hiç unutmayacağım” diyen Aleyna Tilki tüm yarışmacılarla O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi.

Yarışmayı ilk bölümünden itibaren takip ettiğini söyleyen ve tüm yarışmacılarla ilgili bire bir yorumlarda bulunan Cemal Can Canseven ise Edis’in Dudak şarkısıyla birlikte yarışmacılarla gösterdiği dans performansıyla geceye damgasını vurdu.

Final bölümünde Big5 yarışmacıları için yazılan ve dinleyicilerin ilk kez duyduğu şarkıyla yarışmacılar performanslarını sergiledi. Ateş ve Elber Tutkuş’un yazıp bestelediği ‘Zamansızdık’ şarkısına özel koreografiyle sergilenen performanslar büyük beğeni topladı. Rekabetin olduğu kadar dostluğun da ekrana geldiği yarışmanın final bölümünde duygusal anlar yaşandı. Big5 final bölümünde bir söyleşiye katılan ünlü tasarımcı Bünyamın Aydın, kazanan yarışmacılarla bir kapsül koleksiyon hazırlama sözü verdi.

Finalde seçilen 6 yarışmacı yeni grup isimleriyle müzik dünyasındaki varlıklarına devam edecek. Grubun ilk şarkısı, yarışmada da seslendirdikleri ‘Zamansızdık’ olacak. Şarkının klibi 14 Şubat’ta yayınlanacak, grubun adı da ilk kez bu tarihte açıklanacak. Lansman konseri ise 16 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Big5 ikinci sezonuyla da devam edecek. İkinci sezon başvuruları 1 Mayıs 2025 tarihine kadar yapılabilecek.