İstanbul’un İtalyan’ı Napoli Antica

Üretim 3 temel ürün grubunda sınıflandırılarak gerçekleştiriliyor. Bunlar taze peynirler, olgunlaştırılmış peynirler ve tereyağı. Burrata İnek, Burrata Manda, Mozzarella, Fior Di Latte, Ricotta, Stracciatella tam yağlı taze peynirleri oluştururken , Caciotta, Silano, Caciocavallo, Scamorza, Scamorza İsli tam yağlı olgunlaştırlmış peynirleri oluşturuyor. Tereyağ , ise Sarımsaklı Baharatlı ve Trüf Mantarlı olmak üzere iki farklı şekilde tüketiciyle buluşuyor.

Tam yağlı taze peynirleri inek ve manda sütünü kullanarak, tam yağlı olgunlaştırılmış peynirleri inek, manda, keçi, koyun sütünü kullanarak, tereyağı ise sarımsaklı , baharatlı ve trüf mantarlı olarak çeşitleniyor. Dünyada 8 ülkede bulunan Türkiye’de sadece Napoli Antica’da olan Burrata makinası dahil olmak üzere üretim, paketleme, sevkiyat alanlarında toplam 25 makine bulunuyor. Araçlar her gün sevkiyata çıkmadan önce gıda mühendislerimizin kontrolünde dezenfekte ediliyor. Bir önceki günden hazırlanan ve 4 derece soğuk hava deposunda bekletilen ürünler soğuk zincir araçlara yükleniyor. Soğuk zinciri kırmadan araca yüklenen ürünlerin dağıtımı belirlenen lokasyonlara göre gerçekleşiyor.

Napoli Antica Genel Müdürü Birkan Saytaş ; Öncelikle ürünlerimizde koruyucu ve benzeri herhangi bir girdi bulunmamaktadır. Taze ürünlerdeki hassasiyetten dolayı üretim alanının sıcaklık ve nemi dahi belirli standartlar arasında tutulmak zorundadır. Ürünlerin müşterilerimize her gün aynı standartta ulaşması için bütün proses aşamalarında kontrol noktaları önceden belirlenip kayıt altına alınmaktadır. Peynirlerimiz yerli üreticiden aldığımız yerli süt, İtalyan şef ve İtalya reçetesi ile üretilmektedir. İtalya’da fiyatlar daha uygun çünkü pazarda rekabet seviyesi yüksek fakat Türkiye’de rekabet seviyesi az olduğu için fiyatlar ve maliyet fazla. Bu duruma ek olarak biz daha çok hijyene ve makineleşmeye önem veriyoruz. İtalya’daki insanlar bu peynirlere alışkın oldukları için üretim yerlerinin ne koşullarda olduğu onlar için önemli olmuyor. Bu yüzden tesisimize geldiklerinde hijyene verdiğimiz önemi gördüklerinde şaşırıyorlar. şeklinde konuştu.

Napoli Antica aylık 30 ton, yıllık 360 - 400 ton peyniri tüketici ile buluşturuyor . Tüketici Napoli Antica’ya Macro Center mağazalarından, Macro Center Online, CarrefourSA Gurme, Fuudy, Taze Direkt, Napoli Antica Tesis, Napoli Antica Online Shop üzerinden ulaşabilir.