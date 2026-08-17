İstanbul ön elemesi yapıldı

Türkiye'nin prestijli modellik organizasyonlarından Miss & Mr Model of Türkiye yarışmasının İstanbul ön elemesi, Radisson Blu Hotel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç model adaylarının katıldığı seçmelerde 90 erkek ve 50 kadın aday jüri karşısında podyuma çıktı. Miss & Mr. Model of Türkiye Kurucu Başkanı Akif Örük ve jüri üyelerinin yer aldığı İstanbul ön elemesinin tamamlanmasının ardından 25 kadın ve 25 erkek adayın yarı finale yükselecek.



YARI FİNAL DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yarışmanın İstanbul ön elemesinin ardından bir sonraki aşama olan yarı final dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu süreçte değerlendirilecek adaylar arasından finale ve kamp aşamasına katılmaya hak kazanan isimler belirlenecek. Yarı final sürecinin tamamlanmasının ardından finalistler, yarışmanın kamp programı için 6 Eylül'de bir araya gelecek.



BÜYÜK FİNAL 10 EYLÜL'DE

Miss & Mr Model of Türkiye'nin büyük finali ise 10 Eylül'de İstinyeArt Studio'da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yeni model adaylarının podyumda buluşacağı final gecesinde, yarışmanın kadın ve erkek birincileri belirlenecek. Yarışmanın final gecesi; moda, güzellik ve modellik dünyasından önemli isimleri bir araya getirirken, genç model adayları için de kariyer yolculuklarında önemli bir fırsat sunacak. Yarışmanın büyük finali, mevcut iş birliğimiz kapsamında EgeMax kanalından canlı olarak yayınlanacak.