İstanbul’da kendini kaybetmek ve yeniden bulmak üzerine bir film! Aniden 22 Aralık’ta vizyonda

Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan Melisa Önel’in yeni filmi “Aniden,” Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştirdiği Avrupa prömiyerini ardından Kuzey Amerika’nın en saygın film festivallerinden Vancouver Uluslararası Film Festivali’nde izleyici ile buluşmuştu. Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali’nde gerçekleşen ve başrol oyuncuları Defne Kayalar ve Öner Erkan’ın en iyi oyuncu ödülleriyle döndüğü Aniden, 22 Aralık’ta sinemalarda.

Dünyanın önde gelen kültür yayınlarından Variety’nin “Kendini Aniden bulduğunda” başlığıyla duyurduğu Aniden’i, eskiden yaşadığı kentte yani İstanbul’da, kendini yeniden bulmak için kayıplara karışan bir kadının hikayesi olarak yorumluyor. Variety, başka bir yönetmenin ellerinde bir polisiye, macera veya kayıp bir kadının geride kalan ailesinin dramına dönüşebilecek filmin, Melisa Önel’in bakış açısıyla bambaşka bir yere odaklandığını ve Defne Kayalar tarafından canlandırılan 40’lı yaşlardaki Reyhan karakterinin ortadan kayboluşunun, bir kendini keşfetme hikayesi olduğunu belirtiyor.

Feminist aktivist Esmeray’ın hayatını konu alan ödüllü belgeseli “Ben ve Nuri Bala” ve Berlinale’de prömiyerini yapan “Kumun Tadı” ile tanıdığımız Melisa Önel, “Aniden"in senaryosunu Uçurtmayı Vurmasınlar’ın yazarı Feride Çiçekoğlu ile birlikte kaleme almış ve bu hikayede “ İnsanın kendini gerçekleştirmesi için aileden, anneden ve dolayısıyla rahimden kopması, kimi güvenli alanları yok etmesi gerekli midir, özgürlük tüm kimliklerden sıyrılmak mıdır…Aidiyet sınırlayıcı mıdır, özgürleştirici midir?” sorularını kovaladıklarını belirtiyor.

‘Aniden’ filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanan Defne Kayalar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu bir yönetmen filmidir. Kadınlar bir araya gelip anlattılar hikâyeyi. Beni de bu hikâyeye dâhil ettiler. Kadınların hikâyelerinin kadınlar tarafından anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında anlatılandan çok daha zenginiz, çok daha renkliyiz, çok daha güçlüyüz” diyerek filme dair düşüncelerini dile getirmişti.

Başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu’nun izlediğimiz kadroda Dilan Çiçek Deniz konuk oyuncu olarak yer alıyor. Aysel Yıldırım, Mehmet Bilge Aslan, Esra Kızıldoğan’ın rol aldığı filmde dizilerden tanınan çocuk oyuncu Su Çeper de bulunuyor.

Aniden Film ve Vigo Film’in yapımcısı olduğu “Aniden” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği almış bir Türkiye - Almanya- Sırbistan ortak yapımıdır. “Aniden” in yönetici yapımcılarının arasında Sinan Eczacıbaşı ve Fırat İşbecer bulunuyor.