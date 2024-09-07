İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor

Senarist ve yazar Talat ÖZPOLAT’ın 2015’ te kaleme aldığı ‘EL İSRA’ isimli romandan uyarlanan aynı isimli film Türk yapımcı şirket HMK FİLM ile İsrail-Filistin çatışmasını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. İsrail-Filistin çatışmalarını konu alan filmin kadrosunda dört Ülkeden oyuncular yer alacak.

HMK Film Yönetim Kurulu Başkanı KILINÇ, EL İSRA filminin uluslararası bir yapım olduğuna dikkat çekerek, "EL İSRA, uluslararası seyircilere ulaşması hedeflenen bir yapım.Dört ayrı Devletin oyuncularından oluşan bir kadro ile uluslararası bir projeye imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘4 YILLIK TİTİZ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ, MİSYONU BARIŞ’

EL İSRA filminin barışı anlatma misyonuyla, DİNİ veya MİLLETİ yargılamadan objektif bir hikaye sunmayı hedeflediklerini belirten HMK FİLM Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet KILINÇ, dört yıl önce çalışmalarına başladığımız senaryonun altı aylık titiz bir çalışma sonucu güncellendiğini vurguladı:

"On yıl önce Talat Özpolat'ın kaleme aldığı EL İSRA romanını okuduğumda, ‘Bu hikayeyi mutlaka filme çekmeliyiz’ diye düşünmüştüm. Ancak özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar, senaryomuzun daha da güncellenmesine neden oldu. Altı aylık titiz bir çalışmanın sonunda, senaristlerimiz Cavidan BALCI ve Talat ÖZPOLAT ile birlikte üst düzey bir senaryo hazırladık. Filmimizin temel misyonu BARIŞI anlatmak, bunu yaparken DİNİ veya MİLLETİ yargılamadan, objektif bir şekilde hikayemizi sunmayı başardık.”

NEW YORK, İSTANBUL, HATAY VE KUDÜS’ TE ÇEKİLECEK

EL İSRA’ da yönetmenin kim olacağı ve başrollerde hangi oyuncuların yer alacağı yapımcı şirket tarafından sır gibi saklanırken, çekimler New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs’ te gerçekleştirilecek.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışma sürecini’ de konu alan uyarlama film ile ilgili HMK FİLM yetkilileri, EL İSRA’nın 2025 yılının son çeyreğinde Dünya genelinde sinemalarda gösterime gireceği bilgisini paylaştı gönderildi.