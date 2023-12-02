İsokyo’da enfes lezzetler eşliğinde Ayşegül Uluç ile lüks moda sohbeti

Eşsiz panoramik manzarasıyla şehri sahiplenen Raffles İstanbul’un imza restoranı İsokyo, birçok Uzak Doğu mutfağından farklı olarak, Doğu’nun gizemli lezzet sırlarını, Batı'nın modern pişirme teknikleriyle yorumlayan bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Stylishtimes’ın kurucusu iş insanı ve moda yazarı Ayşegül Uluç ve konukları Lüksün Yeni Platformları üzerine gerçekleştirdikleri keyifli sohbette, İsokyo’nun yenilenen menüsündeki enfes lezzetleri tattılar.

İsokyo’nun Mutfak Şefi Şafak Erten ve ekibinin birbirinden değerli konuklar için hazırladığı özel tadım menüsünden; Istakoz ve Morina Balığı ‘Dim Sum’, Asya usulü Dana Tartar, Wokta Sotelenmiş Dana Bonfile, restoranın imza sushileri ve daha fazlası damaklarda hoş bir tat bıraktı.

Doğu’nun gizemli lezzet sırlarını, Batı'nın modern pişirme teknikleriyle yorumlayan Zorlu Center’daki tek Pan-Asya restoranı; interaktif mutfağında her biri özenle hazırlanan eşsiz lezzetlerden oluşan tadım ve a la carte menüsü ile Pazartesi hariç haftanın altı günü 17.00-23.30 arası konuklarını ağırlıyor.