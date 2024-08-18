İsmail YK: Şarkılarda küfrün dozunu kaçırdılar

'Bas Gaza', 'Bomba Bomba', 'Allah Belanı Versin' ve 'Şapur Şupur' gibi şarkılarla Türk müzik dünyasında her zaman büyük bir dinleyici kitlesine erişen İsmail YK, AKŞAM Gazetesi'nden Yasemin İlan'a konuştu. "Günümüz rapçilerinin yaptığı sıradışı tarzı siz başlatmış olabilir misiniz?" şeklindeki soru üzerine İsmail YK, "Onların yaptığı müzikte argo ağırlıklı kelimeler çok fazla kullanılıyor. Kabul ediyorum bunu ben başlattım. Fakat zamanında şarkımda 'lan' kelimesini kullandığım için ana haberlere konu oldum, çok fazla eleştirildim. Şimdi bakıyorum da şarkılarda hakaret ve küfür içerikli kelimeler kullanılıyor" dedi.

BAŞARIMI KISKANIYORLAR

Şarkıcı "Yanımızda çocuklar olduğunda bazı şarkıları cinsel içerikli sözlerinden ötürü atlamak zorunda kalıyoruz" diye de serzenişte bulundu. İsmail YK, geçmişte bir ödül töreninde 'yılın en iyi şarkıcısı' ödülünü almak için sahneye çıktığında Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Alişan gibi isimlerin yüzlerinin asıldığı görüntüler hakkında da konuştu: "Aslında Demet Akalın, Serdar Ortaç ve Alişan'ı o an fark etmedim. Fakat kameralara yansımayan başka isimler benim gözümden kaçmadı. Sahneye çıktığımda asılan çok daha fazla yüz gördüm. Orhan Gencebay gibi usta isimler içten alkışladı ama salonun büyük kısmı şaşırmış gibiydi. Aslında o yüzleri gördüğümde başarılı olduğumu hissettim, kıskanılmak kötü bir şey değil. Başarmışız. Sevenlerimiz var, onlar bize bu ödüllü layık görmüşler ve kıskanılmışım. Orada yüzü asılanlara doğrudan tepki gösterebilirdim ama dolaylı yoldan anlattım derdimi. Salona "Bu mutluluğu bana çok görmeyin, bir alkışınızı alabilir miyim?' diye seslendim."



BENİM GİBİ GİYİNİP, SÖZLERİMİ ÇALDILAR

İsmail YK, "Türkiye'ye bir İsmail YK daha gelir mi?" sorusu karşısında "İsmini İsmail YK koyarsa olabilir yani sadece adı benzer. 'İsmail YK' diye bir gerçeklik var bunu yapan çok isim oldu ama kalıcı olamadı. Çünkü farklı bir şey yapılması gerekiyor, bana özenebilirsin ama kıyafet, şarkılar benzemeyecek sıra dışı olacak ki tutsun. Benim gibi şapka ve bileklik takmakla bu iş olmaz. Benim gibi giyinip sahneye çıktılar, hatta benim şarkı sözlerimi aynı cümleleri kullananlar bile oldu. Sıfırdan bir şey üretilmeli, taklitle olmaz" diye konuştu.



DOĞALLIK SEVİLMİYOR

İsmail YK, nasıl bir âşık olduğunu anlattı. İlişkilerinde doğal olduğunu ve rol yapmadığını ifade eden şarkıcı, ''Ben ilişkilerde kendim gibi olmayı seviyorum. Dağınıksam dağınığım, doğal olmayı seviyorum ama kadınlar buna tepki gösterebiliyor. Evlilik konusunda da haddime değil ama bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Evlenmeden önce mutlaka birkaç kez tartışın. Sevdiğiniz kişinin tartıştıktan sonra küslüğü ne kadar uzattığını, sonrasında neler yaptığını görün ki evlendikten sonra pişman olmayın" dedi.

TREND OLMA ÇABAM YOK

Her hareketi ve paylaşımıyla adından söz ettiren İsmail YK, bunun için özel bir çaba sarf etmediğini söyledi. Şarkıcı, ''Sosyal medyada trendlere girme çabam yok. Özgün davranıyorum. Belki de bu yüzden çok sık trende giriyorum. Bir şeyi çok beklediğin başında durduğun zaman olmuyor. Bir şeyi çok istediğin zaman olmuyor. Albüm yaparken de en çok satan albümüm olsun düşüncesiyle yapsaydım o farklı bir ruh olurdu benim duygularım olmazdı. Doğallığın bir gücü var" dedi.



EVLENMEMİ İSTEMEZLER

Geçen hafta müzik listelerine giren 'Bekar Bekar Gezerim' şarkısıyla 'evlenmem' mesajı veren İsmail YK, 'Gerçekten evlilik düşüncen yok mu?' sorusuna ''Evliliği çok düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum. Bazı kişilerin nikahtan sonra yaşadıkları değişimi analiz ettim. Duygularım ölmedi ama baygın" yanıtını verdi. Hayranlarından çok fazla evlilik teklifi aldığın söyleyen İsmail YK, "Aldığım evlilik tekliflerinin espri amaçlı olduğunu düşünüyorum. Zaten hayranlarımın büyük kısmı müzik üretimimin azalmaması için evlenmemi istemiyor" diye konuştu. 'Beni herkes seviyor' diyen İsmail YK, sosyal medyada kendisiyle eğlenen kişilerin bile yolda onu gördüğünde boynuna sarıldığını anlattı.