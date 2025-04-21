Işın Karaca verdiği kiloları ve değişen imajı hakkında konuştu!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Beyaz elbisesiyle çok şık görünen Karaca, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Verdiği kilolar ve değişen imajı çok konuşulan Karaca, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık herşeyden önemli." dedi.



Yenilenen görünümüyle alakalı sırlarını kameralar önünde paylaşan Karaca, "Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş." dedi.



EĞLENDİRMEK FARKLI BİR SANAT

İstikrarlı kariyeriyle alakalı soruları cevaplayan Karaca, "Galiba hayat ne için doğduğuna bağlı. Sahne benim yüreğimi döktüğüm, kendime ait ve özgür hissettiğim bir yer. Eğlendirmek çok farklı bir sanat. Hayat çok kısa. Ben insanların hayatından 2 saat alıyorum ama bunun karşılığında "Vay be! Kadının konserinde ne eğlendik, amma döktürdük!" dedikleri zaman çok mutlu oluyorum." dedi.

TAM BİR TRİBÜN ANNESİYİM

Voleybol oynayan kızı Mia'nın ilk profesyonel transferini aldığı kendisine hatırlatılan Karaca, "Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. Benim sektörümün çok dışında ve büyük özveri gerektiren bir şey yapıyor. 8 saat okula gidip sonrasında 3 saat antrenman yapıyor. 13 yaşında bir çocuk için çok zor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim." dedi.



YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ!

Sezona bir sürprizle başlamaya hazırlandığını belirten Karaca, "Şükürler olsun. Yıldız Tilbe'den bir sürprizim var. Her şey dün belli oldu. Çok heyecanlıyım." dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerine unutulmaz gece yaşattı.