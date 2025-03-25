 Işın Karaca ile unutulmaz bir tatil sizi bekliyor

Tarihi dokusuyla modern konforu buluşturan, göz alıcı manzarası ve gastronomik lezzetleriyle fark yaratan Salamis Bay Conti Resort Hotel, Ramazan Bayramı tatilinizi benzersiz kılıyor. 29 Mart'ta, Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Işın Karaca’nın sahne alacağı otel, misafirlerine sadece eğlence ve konaklama değil, aynı zamanda son teknolojiye sahip Lemon Spa merkezinde stresten arınma fırsatı da sunuyor. Canlandırıcı masajlardan detoks etkili vücut bakımlarına kadar geniş bir spa terapisi yelpazesiyle konuklarına huzur ve rahatlama vadediyor.

Eğlence, lezzet ve dinlenmenin bir araya geldiği bu özel tatilde, Salamis Bay Conti Resort & Spa Hotel unutulmaz anılar biriktirmeniz için sizi bekliyor.

Gastronomi tutkunlarına Selçuk Restoran, Türk ve dünya mutfağından seçkin tatlar sunarken, Chinese Restoran ise Asya mutfağının en özel lezzetleriyle konuklarını bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Avokado Roll’dan Shrimp Noodle’a, Sushi’den Ördek Çorbası’na kadar zengin açık büfe menüsüyle benzersiz bir deneyim yaşatıyor.