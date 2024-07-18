Başarılı şarkıcı Seda Mete, hızla çıktığı şöhret basamaklarından kendisine destek olan ve olmayan sanatçılara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

IŞIN KARACA KÖSTEK OLDU

Seda Mete, konser maratonunun hızlı bir şekilde devam ettiğini söylerken, Pınar Kerimoğlu'na kariyerinin başında yaşadığı zorlukları da anlattı. "Işın Karaca ile asla karşılaşmak istemezdim" diyen Mete, kariyerinin başlarında yaşadığı zor anları ve maruz kaldığı mobbingi açık yüreklilikle paylaştı.

Mete, “Işın Karaca ile çalışırken bana mobbing uyguladı ve beni kovdu. Bu süreç benim için çok zordu. Bir ay sonra beni kardeşi aradı ve tekrar sahneye çağırdı. Ancak o gün başka bir konserim olduğunu söyledim. Bu durumu bildirmem üzerine benimle dalga geçip, 'Sen kimsin ki sahne yapıyorsun?' diyerek alay ettiler. Bu olaylar beni çok yaraladı ama asla pes etmedim” dedi.

Seda Mete, yaşadığı bu olumsuz deneyimlerin kendisini daha da güçlendirdiğini ve kariyerine daha sıkı sarılmasını sağladığını belirtti. “Şimdi ondan daha çok sahne alıyorum. Bu yaşadıklarım bana kimseyi kendinden küçük görmemeyi öğretti. Sonra arkasından bakarsın” şeklinde konuştu.

NÜKHET DURU BENİM DÖNÜM NOKTAM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle yanıtlayan başarılı sanatçı Seda Mete, 18 yaşında vokalist olarak başladığı meslek hayatında Nükhet Duru ile yollarının kesiştiğini ve bunun kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mete, “Bir gün Nükhet hanım beni sahnesine alıp kulise ara vermeye gitti, kulisteydin Nükhet Hanım beni duymuş. Sahne bitiminde beni kulise çağırdı. Elim ayağım titreyerek yanına gittim. Bana 'Böyle mikrofon tutmayı, böyle söylemeyi nereden öğrendin?' diye sordu. Bu olay benim için bir dönüm noktası oldu. Yıllarca Nükhet Duru ile çalıştık ve hiçbir sorun yaşamadık” dedi.

Mete, Nükhet Duru’nun kendisine sadece müzikal anlamda değil, aynı zamanda insani olarak da çok şey kattığını vurguladı. “Nükhet Hanım beni kulise çağırıp, 'Bir kere giydim, kıyafete para harcama, al bunları giy' diyerek ayakkabılarını, sahne kıyafetlerini hepsini verdi. Bu cömertliği ve desteği beni derinden etkiledi. Ben de vokallerime aynı şekilde davranıyorum” şeklinde konuştu.