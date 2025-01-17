Işın Karaca'dan yeni tekli!

Işın Karaca ve yepyeni teklisi "Yanmışsın" ile 17 Ocak’ta tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluştu.



Söz ve müziği Bade Derinöz’e, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait olan şarkıda gitarları Caner Güneyasu çaldı. Keyboard ve bass gitarda yine Can Yapıcıoğlu’nun imzası bulunuyor.

Mix ve mastering’i Aliş Kaygusuz’un yaptığı şarkının kapak tasarımı Ahmet Terzioğlu’na ait. Fotoğrafları Cem Bayoğlu çekerken, saç tasarımını Emir Balaban, makyajı ise Filiz Koruyan üstlendi.

Işın Karaca’nın styling çalışmaları Elif Çelik ile birlikte hazırlandı. Şarkının radyo PR’ını Refik Sarioz, basın PR’ını ise Işın Karaca Music Production ekibi yürütüyor. Şarkının yapımcılığını da yine şarkıcının kendi firması olan, Işın Karaca Music Production üstlendi.

Yeni şarkısı için heyecanını paylaşan Karaca, “Yanmışsın” 2025 de duyacağımız hitlerimin ilki. Hayatımın en verimli ve çalışkan dönemindeyim. 2025’te ben de en iyi versiyonum ile tanıştım" dedi.