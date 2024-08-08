İş insanı Tayfun Anlar ve ailesi olimpiyatlarda

Ailenin en büyük heyecanı, Türk Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki zaferine tanıklık etmek oldu. Maç boyunca büyük bir coşkuyla takımlarını destekleyen Anlar ailesi, bu tarihi ana ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tayfun Anlar, "Türk sporcularımızın başarısı bize büyük gurur veriyor. Olimpiyatlarda yer almak ve bu heyecanı ailemle birlikte yaşamak tarifsiz bir duygu" dedi. Sedakat Anlar ise "Çocuklarımızın da bu tür önemli anlara tanıklık etmesi bizim için çok değerli" şeklinde konuştu. Anlar ailesinin Olimpiyat macerası, tatilin ötesinde unutulmaz anılarla dolu bir deneyim olarak hafızalarda yerini aldı. Anlar çifti olimpiyat dönüşü Bodrum’a inerek yaz tatilinin son demlerini çıkaracaklar.