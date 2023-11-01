İş insanı İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu

İş insanı İnan Kıraç İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu... İşte detaylar...

İş insanı İnan Kıraç tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

 

İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

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