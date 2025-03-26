Irmak Arıcı ile Ozan Doğulu'dan sürpriz şarkı!

Irmak Arıcı ile Ozan Doğulu, yaza damga vuracak 'Demedim mi?' adlı bir şarkıda bir araya geldi.

Duygusal şarkılarıyla dikkat çeken Arıcı'nın bu defa hareketli bir eserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Murat Işılak ile Ozan Doğulu'nun ortak çalışması olan parçanın klibi için Arıcı ve Doğulu, Kağıthane Rota Plato'da kamera karşısına geçti. Şarkının içerisinde yer alan rap sözlerini de Doğulu'nun söylemesi sürpriz oldu. Klip yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun yaptığı ve bayram sonra çıkması planan eser için Arıcı ve Doğulu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SÖYLEMEYE ÇALIŞTIM

Arıcı, "Ozan Abi'yle çalıştığım için mutluyum. İçimize sindi. Heyecanlıyım. Gurur duyuyorum" dedi. Doğulu, "Şarkısı 5-6 senedir saklıyordum. Denk düştü, Irmak gelince çaldık, o da beğendi" diye konuştu. Şarkının içinde rap sözlerini Doğulu'nun seslendirmesine müzisyen, "Bazı şarkılarda zaman zaman kendi sesimi kullandım. Onlar birkaç kelimelikti. Biri rap sözlerini söyler diye düşündüm. Dinleyen herkes, kızlarım da dahil onlar zaten yaşları gereği tam gençliğin kokusunu alıyor. Büyük kızım 17 yaşına geldi, şarkıcı olma yolunda... Baba, 'Burası sempatik, sen söyle' dedi. Söylemeye çalıştım. Beğenildi. Tatlı bir enerjisi var" açıklamasını yaptı.



NEŞELİ VE CIVIL CIVIL BİR PARÇA

Kliple ilgili ise Arıcı, "Yazla alakalı bir şey. Spor yapmama rağmen yürüyüş bandında 2-2.5 saat yürüdüğün anlar olacak. Bir vosvos aracı var. Yaz için hareketli bir eser yapmak istedim" derken Doğulu, "Irmak'ın sesine yakıştı. Neşeli ve cıvıl cıvıl bir parça" diye konuştu. Projelerinden bahseden Arıcı, "Bayram bittikten sonra şarkı yayınlanacak. Sonra konser maratonlarımız başlayacak. Çok damar şarkılar yazıyorum, onunla devam ederim gibi... Belki araya yine hareketli bir eser olabilir" ifadelerini kullandı.

TUTARSA BU TARZDAN DEVAM EDERİM

Doğulu, "Irmak Arıcı hep duygusal şarkılarıyla ön planda" sözleri için, "Irmak'ın yorumlaması çok güzel. Ters köşe oldu gibi düşünüyorum. Duygusal ve yerlerde sürünen şarkılar söyleyen arkadaşlarıma esprili eserler yaptım, çok sevildi. Etap atladılar. Umarım yine öyle olur. Yüz güldüren bir parça... Tutarsa bu tarzdan devam ederim. Slov şarkıları da beraber yaparız" açıklamasını yaptı.