Irmak Arıcı hayalindeki düğünü açıkladı!

Irmak Arıcı, köpeği Cookie ile Bebek'te görüntülendi. Veterinerlik mezunu olan Arıcı, veterinerlik sorusu üzerine "Bazen arkadaşlarımın kliniklerine gidiyorum. Onların dilleri yok, tedavi etmek keyifli" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde yapacağı konserlerinden bahseden Arıcı, "Yazın çalışacağım. 13 Haziran'da Bursa'da başlayacağım. Sonra devam edecek. Bir albüm hazırlığı içerisine gireceğim eylül ya da ekim ayında... Bir single çıkaracağım bu dönemde hareketli bir parça" dedi.



Sevgilisi Selim Şenoğlu ile evleneceğini açıklayan Irmak Arıcı, "Eylül gibi vize problem olmazsa Paris'te evleneceğiz. Paris'i çok seviyorum. İki kere gitmiştim. Düğün telaşına girmek istemedim. Düğün seviyorum ama telaşının içinde olmak istemem. O süreç zor" yanıtını verdi. Evlilik teklifinin gelmediğini söyleyen Arıcı, "Bekliyorum halen. Terazi burcu hiç romantik değil. Bende romantik değilim, sıkıntı yaşamıyoruz" açıklamasını yaptı.



Coşkun Sabah ile İrem Derici'nin polemiği üzerine muhabirlerin sordupu soruya Arıcı, "Sevimsiz olay olmuş. Biz yeni nesil olarak, usta isimlere saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz saygı duymamız gerek. Coşkun Sabah'ın şarkıları milyonlarca dinlenmiş, hürmet etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.