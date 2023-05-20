İrem Derici'nin kırmızı elbisesi gündem oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sesi kadar kırmızı elbisesiyle de ilgi gördü. İşte detaylar...

İstanbul'da '19 Mayıs' coşkusu; İrem Derici konser verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen İrem Derici, konserlerine İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Avcılar Belediyesi tarafından Avcılar Meydanında İrem Derici konseri düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen konserlere İstanbullular tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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İrem Derici

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