İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan ile ilgili flaş itiraf

İrem Derici bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Işıktutan ile ilgili flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...

Çok konuşulan çift İrem Derici ve Atakan Işıktutan, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te...

 

İlişkileriyle sık sık gündeme gelen İrem Derici ve Atakan Işıktutan, Hakan Gence’nin sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.
Tanışma hikâyelerinin sosyal medya sayesinde başladığını anlatan Atakan Işıktutan “Bir story’me yürüdü işte” dedi.


Sevgilisinin sözleri üzerine aşkını itiraf eden ünlü şarkıcı, “Ne yürümesi, koştum, bir kırmızı kalp attım! Atakan’a at gibi âşığım, sırf at da değil; zürafa, fil, ormanın kralı aslan ya da herhangi bir hayvan, hiç fark etmez. Çok âşığım. Ama o ‘at gibi âşığım’ lafı onunla alakalı değildi” diye devam etti. Konu fantezilerden açılıncaysa Atakan Işıktutan “En gizli fantezim koklamak. Benim koku ve ayak takıntım var. Ayaklarımız birbirine değecek” dedi.

 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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İrem DericiAtakan Işıktutan

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