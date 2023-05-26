İrem Derici'den kötü haber! Hayranlarını korkuttu!

İrem Derici, Cihangir'de görüntülendi. Arkadaşının doğum günü olduğunu ve onlar ile oturmaya geldiğini söyleyen Derici, "Arkadaşımın doğum günü. Kutluyoruz beraber. Belimde de faset eklem sendromu diye bir şey olmuş. Sporu aksattım diyeymiş sanırım. Fizik tedaviye gidiyorum. Geçer herhalde ya, ağrı yapıyor biraz" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Londra'da sevgilisi Atakan Işıktutan ile dudak dudağa pozunu paylaşan İrem Derici, "Londra'da konser üstü tatil oldu biraz. Atakan ile de sizin başlığınız ile "Aşk Tatili" diyebiliriz. Asıl ilk tatilimizi Haziran ayında Bodrum'da yapacağız. Bodrum konserinden önce mesela bir kaç gün tatil yaparız. O tarz olur tatiller yani. Keşke selilütlerimi de çekmeseniz ama zaten çekilmişleri var geçen yıllarda. O yüzden çekin be, ne olacak? Photoshop yapıyoruz sosyal medya fotoğraflarına biz çok şey olmuyor. Herkes kullanıyor. Böyle bir nimet sunulmuş, kullanıyoruz tabi. Shop ve estetik günah değil. Yapıyoruz ve yapacağız da" diyerek güldü.



"ATAKAN'IN FETİŞİ YOK"

Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan ve güzel bir ilişki de sürdüren şarkıcı, "Aşk yaradı bana ya. Atakan'a da geçen bir soru sormuşsunuz. Geldi bana diyor ki "Aşkım bana şarkı mı yazıyorsun?" dedi. Dedim ki sana kötü bir haberim var. 11 yıldır hiç bir şarkımı kendim yazmadım. Öyle bir yeteneğim olsa samanyolunu yazarım ona. Anca akrostiş yazabilirim. Kendi yazdığım şarkı tutmazsa en yakın köprüye gider atlarım. Başkası yazdığında tutmazsa banane onun suçu diye işin içinden sıyrılırım. Pazartesi beşinci ayı deviriyoruz. Sosyal medyada yorum yapılıyor ya hep 2 aya ayrılırlar diye. Onlara inat ayrılmayacağım diyorum. Çok keyif alıyorum ya onunla hayattan. Küçük küçük tabii ki tripleşmeler oluyor ama yarım saate çözüyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Değişik huyları var ama geliyor bazen şakalaşmak için kulağımı kokluyor. Haberler çıktı kulak fetişçisi diye ama Atakan'ın fetişi falan yok" şeklinde konuşup, aşkını haykırırken bir yandan da kahkahaları ile bütün gözleri üstüne topladı.