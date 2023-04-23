İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Hülya Avşar, bayramın ikinci günü Kıbrıs Concorde Otel sahnesinde seyircilerine muhteşem bir bayram gecesi yaşattı ve performansı ile büyük beğeni topladı.

Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni alan şarkıcı, gece de Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbise ile sevenlerini karşıladı.



Sanatçı, birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendirdi.



Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Hülya Avşar beraber şarkılar söyledi.



Sanatçı, İrem Derici’ye 'O ses Türkiye' yarışmasında tek dönen jüri üyesiydi. İrem Derici, Hülya Avşar’a "Hayatımı değiştiren kadın" diyerek sarıldı.

Hülya Avşar program ve reklam çekimleri için, aynı gece İstanbul’a geri döndü.