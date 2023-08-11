İranlı başarılı yönetmen Türkiye'de

Bu özel ödül töreninde, Türkiye'nin tanınmış isimleri Özge Ulusoy ve Doğancan Özadlı, gecenin sunuculuğunu üstlenirken, gerçek parlayan yıldız "Perişan (Melek Gibi)" filminin yapımcısı ve yönetmeni Kambiz Babaei oldu.

"Perişan (Melek Gibi)" Filmi: Pandemi Döneminin Anlatımı

Kambiz Babaei'nin yönetmenliğini üstlendiği ve yakında yayınlanacak olan "Perişan (Melek Gibi)" filmi, pandemi döneminin insanlık ve toplum üzerindeki etkilerini etkileyici bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Film, sağlık çalışanlarının kahramanca çabalarını ve koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin hikayelerini yürek burkan bir şekilde anlatırken, aynı zamanda zorlu dönemde para ve güç sahiplerinin vicdansızca ilaç ve aşı kaçakçılığına nasıl bulaştığını derinlemesine ele alıyor.

Olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde, Farhat Gaemiyan, Sorayya Ghasemi, Siavash Tahmoores, Mehdi Kushki, Linda Kiani, Sahra Asadollahi, Hamoon Seyedi ve Siavash Cheragipoor gibi başarılı İranlı oyuncular yer alıyor.



Kambiz Babaei: Sinemanın Derin Duygusal Dilini Konuşuyor

Kambiz Babaei, "Perişan (Melek Gibi)" filmi ile sinemanın derin duygusal dilini ustalıkla ifade ediyor. İnsan hikayelerini sadece yüzeyde değil, içsel derinlikleriyle ele alarak seyircilere dokunaklı anlar sunan Babaei, kendi alanında öncü bir yönetmen olarak kabul ediliyor.