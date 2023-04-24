İpek Tuzcuoğlu: Sakin ve basit yaşamı tercih ettim

İpek Tuzcuoğlu, Youtube’da Enes Hergüneş Show’a katıldı. Keyifli bir sohbete imza atan ikiliden sanatçı, "Hakkında doğru bilinen bir yanlış var mı?”sorusuna, “Bence herkes her şeyi yanlış biliyor zaten. Bir tane yok ki. Göz önünde olan ünlü biriyseniz herkesin sizinle ilgili bir fikri oluyor. O insanı bilmek tanımak gerekiyor. Bilmeden fikir sahibi oluyoruz. Oysa toplum olarak birbirimize karşı önyargılardan kurtulmamız lazım." cevabını verdi.

‘Sakin ve basit yaşamı tercih ettim’

Hep güzel ve geç kalmasının sırrını da anlatan sanatçı, ”Yaş alıyoruz ama galiba genetik olarak şanslıyım. Uyku ve sağlıklı beslenme önemli hayatımda. Gece hayatım yok. Mutsuz ve negatif düşünce üreten insanlarla görüşmüyorum. Kendime bir dünya kurdum. Sakin, basit ve hırssız yaşamaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

‘Herkese güvenirim’

İpek Tuzcuoğlu, “Kendinde neyi değiştirmek isterdin?” sorusunu “Herkese çok güveniyorum. O değişmedi. Bu yaştan sonra da değişeceğini sanmıyorum.” şeklinde yanıtladı.

Tuzcuoğlu, “Takıntın var mı?” sorusunu ise, “Takıntı değilde önem verdiğim ve hassas olduğum bir husus var işle ilgili. Sette cep telefonuyla prova yapan, oyunculara sinir oluyorum tabi bu onların tercihi ama sonuçta oyununa da yansıyor." şeklinde yanıtladı.

‘Hayatım mistik bir film olurdu’

İpek Tuzcuoğlu, Enes Hergüneş’in “Hayatın bir film olsa, nasıl bir film olurdu?” sorusuna “Maneviyatı yüksek bir iş olurdu. Kişinin yaşam içindeki değişim ve dönüşümü ile ilgili olurdu. İçinde dram da komedi de olurdu ama esas mistik ve maneviyatı yüksek bir dönüşüm filmi olurdu” şeklinde cevapladı.

‘Bukelamun gibiyim’

Enes Hergüneş’in, “Yakından tanıdıkça çok eğlenceli ve pozitif bir kadınla karşılaşıyorsun.” demesi üzerine; Tuzcuoğlu, “Öyle görünmüyorum ama komik hallerim vardır. Renkli olmak iyidir. Oyuncu olmak renkli olmayı da getiriyor. Oyuncu olarak her duygunun tadına bakmak gerekiyor, bukalemun gibiyimdir. Ortama kolay adapte olurum. Her şeye uyarım ama bir tek çadır hayatından emin değilim. Onu da ancak bir film veya bir dizi de canlandıracağım karakter için yapabilirim işte o zaman tutmayın beni .Konfor alanımı sadece canlandırdığım karakter için değiştiririm ."ifadelerini kullandı.