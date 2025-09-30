İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

İpek Tenolcay, kızı Yağmur'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Tiyatroda tek kişilik şova hazırlanıyorum. Değişik sürpriz bir oyun. Nasipse kasımda seyirciyle buluşacağız. Kostüm için geldim. Onun dışında resime devam ediyorum. Birkaç proje geldi, konuşuyoruz" dedi.

En son 'Aile' dizisinde yer alan oyuncu, "Projeleri beğeniyor musunuz?" sorusuna, "Güzel işler var. Galiba dijital iyi. Diğeri uzun sürüyor, pek seyredemiyorum" yanıtını verdi. Kızıyla ilgili Tenolcay, "Oyuncu değil ama ekranda işleri var" dedi.

Kariyer planlamasıyla ilgili Yağmur, "İngilizce öğretmeniyim. Bireysel koçluk yapıyorum. Sosyal medya üzerinden İngilizce videolar ve haber sunumları... Anneden azıcık bulaştı. Setlerin olumsuz tarafları da var. Çalışma saatleri, yoğun tempo. Bitmeyen süreç. O yüzden platformlar daha kolay" şeklinde konuştu.



Oyuncu, "Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Benim isteğimle ilgili değil, o ne istiyorsa yapar. 20 yaşından beri kendi işini yapıyor ve kendi evinde yaşıyor" diye cevap verdi.

FARKLI KARAKTERLERİ OYNAMAYI SEVİYORUM

Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Bir daha çekilirse oynar mısınız?" sorusuna, "Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir" yanıtını verdi.