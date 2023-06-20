İpek Tanrıyar ve eşi “3’ü Bir Arada” grubu için ilk kez kamera karşısına geçti

Türküleri kendilerine has üslupları ile yorumlayarak dikkat çeken 3’ü Bir Arada Grubu’nun Dermanımsın adlı parçaya çektikleri klipte İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler kamera karşısına geçti.

İpek Tanrıyar “Emrah Yıldız, Ali Tan ve Giray Kuşlu son derece yetenekli müzisyenler. Gittiğimiz bir mekanda dinleyip mest olmuştum. Unutulmaya yüz tutmuş türkülere hayat vermeleri beni çok duygulandırdı. Sahne sonrası kulislerini ziyaret ettim, bu tanışmamız bizi klip çekimine getirdi. Eşimle ilk kez kamera karşısına geçmek beni biraz heyecanlandırdı, bizim için çekimler çok romantikti. Murat’ın kamera karşısındaki profesyonelliği de şaşırtıcıydı. Klip çekilen şarkı da son derece anlamlı. Eşim de benim dermanım olduğu için müthiş keyifli bir iş çıktı ortaya” dedi.

Emrah Yıldız, Ali Tan ve Giray Kuşlu’dan oluşan 3’ü Bir Arada Grubu’nun yeni bir soundla klip çektiği Dermanımsın adlı türkü 2007 yılında da Kubat tarafından seslendirilmişti.

Ufuk Eral’ın yönetmenliğini üstlendiği klibin çekimleri Çatalca Ormanlı köyünde gerçekleştirildi.

Şarkı ve klip, tüm dijital platfomlarda ve sosyal medyada dinleyicileri ile buluşuyor.

 

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