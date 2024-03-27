Institut Esthederm, Beren Saat ile işbirliğine imza attı

Premium ve sağlıklı cilt bakımında yeniliklerin öncüsü olarak bilinen Institut Esthederm, Intensive Pro-Collagen+ ürünlerinin tanıtımı için başarılı oyuncu Beren Saat ile iş birliği yaparak çok önemli bir adım attı. Beren Saat'in yıllardır hiç değişmeyen doğal güzelliği Institut Esthederm’ in yeni patentli teknolojisi PRO-COLL ile buluşuyor.

Reklam filmi; ‘’Neye sahip olduğunuzun farkında mısınız?’’ sorusu ile başlayan hikayesinde Beren Saat’in eşsiz yeteneği ile birlikte, cildinizin kolajenini harekete geçiren yeniliği anlatıyor.

Institut Esthederm PRO-COLL teknolojisi ile desteklenen devrim niteliğindeki ürünleri ile bir araya gelen Beren Saat, ‘’Intensive Pro-Collagen+ ile cildinizi yeniden şekillendirin ve yapılandırın’’ ve ‘’Cildinizin Kolajen Gücünü Harekete Geçirin’’ sözleri ile bu etkileyici iş birliğinde ilham kaynağı oluyor.

Institut Esthederm tüketicileri, Beren Saat'in zarafeti ve doğal güzelliğinin, Institut Esthederm markasının ve Enstitü bakımının değerlerini mükemmel bir şekilde yansıttığını vurguluyor. Bu iş birliği, güzellik ve bakım alanındaki trendleri takip edenler için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Beren Saat’in hayranları, bu iş birliği sayesinde oyuncunun sağlıklı güzellik sırlarını keşfetme fırsatına sahip olacaklar. Aynı zamanda, Institut Esthederm profesyonelliği ile formüle edilen yeni ürünleri deneyerek Saat'in cilt bakım rutinini deneyimle fırsatına sahip olacaklar.

Intensive Pro-Collagen+ Serisi ile Cildinizin Kolajen Gücünü Harekete Geçirin

Institut Esthederm’in geliştirdiği Intensive Pro-Collagen+ Serum ve Intensive Pro-Collagen+ Cream, patentli formülleriyle, cildin sıkılaşmasına, yeniden yapılandırılmasına ve dolgunlaşmasına yardımcı oluyor, lifting etkisi sağlıyor.

Multi peptid ve multi-kolajenin güçlü dokunuşu

Multi-peptid formülü, cildin gençlik belirtilerine karşı çoklu ve etkili bir yaklaşım sunarak kırışıklıkları azaltmaya ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Multi-kolajen içeriği ise cildin farklı katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, kolajen üretimini destekler ve cildin sıkılığını, parlaklığını artırır. Intensive Pro Collagen+, içeriğinde yer alan bu bileşenler sayesinde cildin tüm katmanlarında etkilidir.

Intensive Pro-Collagen+ krem, ekstra nem sağlayarak cildi korur ve pürüzsüzlük sunar. İçerdiği Pro-Coll+ teknolojisi sayesinde ciltteki kolajenin gücünü harekete geçirir, lifting etkisi sağlar, aynı zamanda cilt tonunu eşitleyerek mat ve cansız görünümü ortadan kaldırır. Cilt bariyerini güçlendiren patentli formülü, dış etkenlere karşı koruma sağlar ve yüzdeki gerginliğe bağlı rahatsızlık hissini yok eder.

Kremin fiyatı: 3.229 ₺.

Intensive Pro-Collagen+ serum, cildinizin uzun vadedeki gençliğini korumayı hedefler. Multi Peptid Kompleksi içeren Pro-Collagen+ Teknolojisi ile, cildin elastikiyetini artırır, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Hafif dokusu, cilde anında nüfuz eder ve ince çizgileri doldurarak daha genç ve canlı bir görünüm sağlar. Antioksidanlar içeren formülü, cildi çevresel zararlara karşı korur.

Serumun fiyatı: 3.309 ₺.

Institut Esthederm'in devrim niteliğindeki Intensive Pro-Collagen+ ürünlerine yetkili eczaneler ve kliniklerden, aynı zamanda Institut Esthederm’e ait online mağazalardan erişebilirsiniz.

