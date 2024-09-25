İngiltere'nin Seçkin Üniversiteleri TBS öğrencileri için sıraya girdi

İngiltere’nin en iyi ve seçkin üniversiteleri TBS (Tarabya İngiliz Okulları) öğrencileri için sıraya girdi.

(Prens Edward, Emel Mehmet Gültekin)

TBS okullarının Kurucusu Mehmet Gültekin’in organize ettiği perşembe günü

(Mehmet- Emel Gültekin)

Tarabya Otelinde gerçekleşecek buluşmada öğrenciler seçkin üniversitelerden tercihlerini yapacaklar.

(Prens Edward)



Cuma günü de Karadeniz Bölgesinde'ki İngiliz okullarına da TBS ev sahipliğini yapacak.