İngiliz Moda Ödülleri’nin değişim lideri Michaela Coel  

Pandora, tüm dünyadan ünlü isimlerin yer aldığı İngiliz Moda Konseyi (BFC)’nin Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlenen 2023 İngiliz Moda Ödülleri'nin (TFA) ortağı olarak yer aldı. Geceye Kate Moss, Sam Smith, Anne Hathaway, Pamela Anderson, Winnie Harlow, Ashley Parkl gibi ünlü model ve oyuncular da katıldı.

İngiliz moda tasarımını dünya çapında tanıtan kuruluş İngiliz Moda Konseyi (BFC) ve Pandora birlikte 2023 İngiliz Moda Ödülleri için bir araya geldi.

Düzenlenen törende 16 kategoride ödüller dağıtıldı. “Seni Yok Edebilirim” ve “Kara Panter: Sonsuza Kadar: Yaşasın Wakanda” gibi filmleriyle tanınan EMMY Ödüllü kadın oyuncu Michaela Coel, küresel çapta olumlu değişim yaratmak için inovasyonla liderlik eden ve sürekli meydan okuyanları kutlamak amacıyla verilen “Pandora Değişim Lideri Ödülü”nün sahibi oldu. Ödül, Coel’e Pandora marka yüzü Pamela Anderson tarafından verildi.

Şarkıcı Mette Towley geceye özel hazırlanan bir parça ile 26 adet Pandora laboratuvar yapımı pırlantanın el ile işlendiği kıyafetiyle sahne alarak en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İngiliz Moda Konseyi (BFC) ve Pandora işbirliği ile modanın kültür ve eğlence dünyasının kesişimindeki rolünü kutlayan bu etkinlik aynı zamanda BFC vakfı için birincil bağış toplama görevini de üstleniyor.