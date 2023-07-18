İncili Gastronomi Rehberi 2023 ödül töreni gastronomi dünyasının öne çıkanlarını belirledi

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da düzenlendi. Rehberdeki ‘inci’ alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Tayfun Topal, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları ve Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak ile yeme-içme dünyasının temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle ‘inci’ kazananlara ödüllerinin takdim edildiği geceyi Elfin Yüksektepe sundu. Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “İklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği bu yaz gününde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Ülkemizi derinden etkileyen deprem ve devamında gelen seçim, bayram gibi önemli olay ve gelişmeler sonrasında rehberimizi bu tarihte yayınladık. Neden sonbaharda yapmadığımızı düşünenler olabilir. İzmir, Bodrum, Antalya gibi yazlık bölgelerde bulunan incili restoranlarımızın sezon bitmeden bilinmesini istedik. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa, Gaziantep’in yanı sıra rehbere bu yıl Adana da dahil oldu. Rehberimizde 699 restoran 482 lezzet noktası bulunuyor. Bu yılın yeniliklerinden biri de proje ortağımız olarak aramıza katılan Jumbo’nun katkılarıyla 100 yılı geride bırakmış restoran ve lezzet noktalarının da rehberde yer alması. Bu akşam kendilerine Jumbo’nun tasarladığı ‘Asırlık Mekanlar’ ödüllerini takdim ediyoruz” diye konuştu.

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Binlerce yıllık gelenekten beslenen zengin bir mutfak kültürüne sahip ülkemizde restoran kültürünün gelişmesi hedefiyle başladığımız İncili Gastronomi Rehberi’yle çok yol katettik. Yolun başından bu yana dünya çapında restoranlarımız, yıldız şeflerimiz, damaklarda yer eden lezzet duraklarımızın sayısında gözle görülür bir artış oldu. Rehberimiz her yıl yeni kentlerimizin eklenmesiyle büyüyor. Ne mutlu ki Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, tüm dünyada gastronomi kaşiflerine yol gösteren ve mutfağımızı tüm dünyaya tanıtan bir rehberimiz var. Türkiye’nin en güçlü yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi’nin ülkemizin yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtacağına inanıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Değerli misafirler biz her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendi markalarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu ideal doğrultusunda bizlerle aynı yolda yürüyen paydaşların olduğunu bilmek, ulaştıkları başarılara şahit olmak büyük bir mutluluk vesilesidir. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan İncili Gastronomi Rehberi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu sebeple Hürriyet ve Karaca ailelerine, yönetici ve çalışanlarına ayrı teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi organizasyonlar, ülkemizin sahip olduğu yüksek standartların bütün dünyada tanıtılmasına vesile olacaktır. 2023 yılında inci alan restoranlarımızı tebrik ediyorum.”

Bu yıl proje ortağı Jumbo adına 100 yılı geride bırakarak geçmişi bugüne taşıyan 11 işletmeye, ‘Asırlık Mekanlar’ plaketi sunuldu. Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak yaptığı konuşmasında, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan ve Cumhuriyetimizin 100. yılında, zamansız tabaklarıyla hepimizin yakından tanıdığı asırlık restoranlarımıza bu anlamlı ödülü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İlk günden bugüne aynı kalan ve geleneksel lezzetleri bizlere sunan bu restoranlarımızın; kendi yolunu takip eden bu güçlü duruşları ve zamana meydan okuyarak geleneksel lezzetlerini koruma çabaları, bizlere de ilham kaynağı oluyor. Cumhuriyetimizin zamansız tabaklarının değerli koruyucularına, "Türkiye'nin Gastronomi Mirası" ödülünü takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü, zamana meydan okuyan bu asırlık mekanların değerli koruyucularına ithaf ediyoruz.” dedi.

İncili Gastronomi Rehberi 2023’te İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa, Gaziantep’in yanı sıra Adana da dahil edildi. Gecede, rehberde yer alan 5 İncili 8 restorana ve 4 İncili 61 restorana ödülleri sunuldu. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2023 senesinde 699 restoran ve 482 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var.

5 İnci Sahibi Mekanlar

7 Mehmet

ENT Restaurant

Maçakızı

Mikla

Neolokal

Od Urla

Sunset Grill & Bar

TURK Fatih Tutak

4 İnci Sahibi Mekanlar

16 Roof

Aheste

Alaf

Amavi

Antica Locanda

Apartıman Yeniköy

Araka

Arkestra

Avlu Retaurant

Banyan Restaurant

Basta Neo Bistro

Beyti

Casa Lavanda

Dragon

Efendy İstanbul

Fauna

Frankie İstanbul

Gram

Grey Topağacı

Hakkasan Bodrum

Hiç Lokanta

Hışvahan

Hodan

Horasan Balık

Hünkar

İskender Tarihi Ahşap Dükkan

Karaköy Lokantası

Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu

Kitchen Bodrum by Osman Sezener

Kıyı

Lokanta by Divan

Lucca

Malva Restaurant

Mitu Lokanta

Mutfak Sanatları Merkezi

Muutto Anatolian Tapas Bar

Mürver

MYK Restoran by Mehmet Yalçınkaya

Nicole

Ocak

Olea Bosphorus & The Bar

Onbaşılar Kebap

Orfoz Restaurant

Orkide Pastane & Restoran

Pandeli

Paper Moon

Roka İstanbul

Seraf

Seraser

Shang Palace

Spago

Sushi Manga

Şans Restaurant

Terrazza Italia

Teruar Urla

Topaz İstanbul

Trilye

Tuti Restaurant

Ulus 29

Urla Vino Locale

Zuma Restaurant

Asırlık Mekanlar

Beyaz Fırın 1836 – 187 Yıl

Cemilzade 1883 -137 Yıl

Develi 1912 -111 Yıl

Güllüoğlu Almacı Pazarı 1871- 152 Yıl

Hacı Abdullah 1888- 135 Yıl

Kebapçı İskender Tarihi Ahşap Dükan 1867- 156 Yıl

Hacıbekir (Ali Muhiddin Hacıbekir) 1777 -246 Yıl

Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871- 152 Yıl

Onbaşılar Kebap 1904 – 119 Yıl

Pandeli 1901- 122 Yıl

Yanyalı Fehmi 1919 – 104 Yıl