'İnci Taneleri' dizisinde yıldızı parlayan Erkal Sonel, gelecek sezon dizide devam edecek mi?

‘İnci Taneleri' dizisinde rol aldıktan sonra şöhretini katlayan Erkal Sonel, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı.

Yavru Vatan'daki ilk konserinde yoğun ilgiyle karşılaşan şarkıcı, Ankara gecelerini Kıbrıs'a taşıdı. Sonel, izleyicilere çeşitli sürprizler hazırladı. Sahnesi için Ankara'nın tanınmış eğlence merkezlerinde çalışan gerçek dansçıları Kıbrıs'a getiren Sonel'in sahnesi ilgiyle izlendi. Ankara gecelerine özgü dansları ve sahne performanslarını sergileyen dansçıların kaşık ve zil kullanarak yaptıkları Dilber dansları gece boyu renkli görüntülere sahne oldu.

RAKAM DOĞRU DEĞİL

Ekranda ilgi ile izlenen 'İnci Taneleri' dizisinde rol aldıktan sonra şöhretini katlayan Sonel, Kıbrıs Otelleri dahil hemen her yerden sahne teklifleri almaya devam ettiğini söyledi. Sonel, "Haftanın yedi günü sahne alabilecek sahne teklifleri geliyor. Çoğuna gidecek uçak bulunmuyor, karayolu da insanı çok yoruyor. Sahnede iki saat kalıyorum fakat en çok vaktim yolda geçiyor" dedi. Şarkıcı, Kıbrıs'taki bayram sahnesi için 1 milyon TL aldı haberlerinin abartı olduğunu açıkladı. Sonel, "Tabii o bütçeyi almak isterim ama o kadar kazanmıyorum, insanın bütçesi bir anda bu kadar artmaz" dedi.

İKİNCİ SEZONDA OLACAĞIMA İNANIYORUM

'İnci Taneleri' dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ağustos ayı ortalarında başlayacağını söyleyen Sonel, "Yılmaz Erdoğan'ın benimle çalışacağına inanıyorum ama çalışmazsa da canı sağolsun, kendi tercihidir, ama o benim için bir baba" dedi. Şarkıcı, "Dizide rol almaya başladıktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?" sorusuna, "Tanınırlığım arttı, sevenlerim çoğaldı, gördükleri zaman, 'Abi Dilber'e ev buldun mu, hala kirada mı ve Aaa bu Dilber değil mi?' demeye başladılar, yani benim adım da Dilber oldu" yanıtını verdi.

ŞARKILARI YILMAZ ERDOĞAN BULUYOR

'İnci Taneleri' dizisinde seslendirdiği şarkıları Yılmaz Erdoğan'ın bulduğunu, asistanı ile kendilerine ilettiğini belirten Sonel, sadece şarkı söylediği diziye çok ısındığını rol yazsalar oynayabilecek kapasiteye geldiğini söyledi.