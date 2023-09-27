İnci Pars oyunculuğu bıraktı mı?

Snob Magazin'in haberine göre; Merhum sinema sanatçısı Kenan Pars'ın oyuncu torunu İnci Pars, eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, diş tedavisi için Nişantaşı'na geldiklerini söyledi.

El ele poz veren çift, "Çocuğumuzu okula bıraktık. Daha sonra tedavi için buraya geldik. Hayatımızda her şey normal. Çok mutluyuz" dedi. Bir süredir ekrandan uzak kalan Pars, oyunculuğu bırakmadığını söyleyerek, gelen teklifleri değerlendirdiğini belirtti. İkilinin, spor tarzları dikkat çekti.