İmparatordan hayranlarına yeni yıl sürprizi

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran dünyaca ünlü parça “Nazdar Nazdar” İbrahim Tatlıses’in yazdığı sözlerle buluştu. İbrahim Tatlıses ve Hesen Zirek’in bestesiyle hazırlanan “Devamke” Yenal Yıldız’ın düzenlemesiyle farklı bir yorum kazandı. Eğlenceli ve renkli yapısıyla müzikseverlerin enerjisini yükselten parça yeni yılı bomba gibi karşıladı.

Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’un kamerasının karşısına geçen İbrahim Tatlıses’in klibi ise şarkısı gibi bir o kadar hareketli…Ünlü sanatçı Yaşar İpek ve dansçıların eşlik ettiği video klip izleyenleri yerine oturtmayacak.

İbrahim Tatlıses’in 2024 yılını selamlayan yeni single çalışması “Devamke”, tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…