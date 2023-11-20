İmparator İstanbul’u salladı

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul Günay Restoran’da sahne aldı.

Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Tatlıses, müzikseverlere en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türk hayranlarının yanı sıra imparatora yurt dışından gelen sevenlerinin de ilgisi büyüktü. Müziğin imparatoru, özenle hazırladığı repertuvarı ve performansıyla hayranlarını müziğe, türküye, eğlenceye doyurdu. Bir ara şarkılarını mikrofonsuz seslendiren usta sanatçı, güçlü sesiyle ayakta alkışlandı. 3 saat süren canlı performansını halaylarla bitirerek İstanbul Günay Sahnesi’ni yerinden oynatan imparator, hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

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